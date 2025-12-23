Nicolas Maduro: „Lui Trump i-ar merge mai bine în lume dacă s-ar ocupa de problemele din SUA”

Stiri externe
23-12-2025 | 10:47
Nicolas Maduro
Getty

Președintele venezuelean Nicolas Maduro l-a criticat pe omologul său american, Donald Trump, acuzându-l că acordă prea multă atenție Venezuelei, relatează EFE.

 

autor
Ioana Andreescu

„Cred că președintele Trump ar putea face lucrurile mai bine în țara sa și în lume. I-ar merge mai bine, nu-i așa? În țara sa, cu problemele economice și sociale, i-ar merge mai bine în lume dacă ar gestiona problemele țării sale. Fiecare președinte cu treaba lui”, a spus Maduro la un eveniment cu producători în Caracas, transmis de canalul de stat Venezolana de Television (VTV).

Liderul chavist a spus că „un președinte nu poate să se gândească la cum să guverneze alte țări” și a asigurat că, dacă va mai discuta cu Donald Trump, îi va comunica acest lucru.

„Imaginează-ți că mi-aș pierde timpul, în loc să fiu președinte al Venezuelei, gândindu-mă să mă implic în alte țări căutând probleme și conflicte cu ele, dorind să conduc lumea, nu-i așa? Aș face asta foarte prost”, a adăugat el.

Apel telefonic pe fondul tensiunilor dintre Caracas și Washington

Pe 3 decembrie, Maduro a informat despre un apel telefonic pe care l-a avut cu Trump, în mijlocul tensiunilor tot mai mari dintre Caracas și Washington din cauza desfășurării militare americane în Caraibe, pe care Venezuela o denunță ca fiind o strategie pentru o „schimbare de regim”.

Citește și
pupat vasc
Peste 1.400 de cupluri din SUA s-au sărutat sub vâsc și au intrat în Cartea Recordurilor

Discuția telefonică, a spus Maduro, a fost „cordială” și pe un „ton de respect”, dar nu a dezvăluit multe detalii despre conversație.

Amenințările lui Trump și disputa privind petrolul venezuelean

Luni, președintele Trump a declarat că liderul venezuelean, Nicolas Maduro, ar fi „inteligent” dacă ar alege să părăsească puterea și l-a avertizat că, dacă „se ține tare”, va fi „ultima dată” când o face.

Întrebat într-o conferință de presă la reședința sa privată de la Mar-a-Lago (Florida) dacă strategia SUA este să îl înlăture pe Maduro, Trump a răspuns: „Cred că probabil da. Nu pot să afirm cu siguranță. Depinde de el. De ceea ce vrea să facă. Cred că ar fi inteligent dacă ar face asta. Dar vom vedea”.

Întrebat de ce ar trebui Maduro să ia în serios amenințarea că Statele Unite ar putea ataca „curând” teritoriul venezuelean, Donald Trump a avertizat că vor exista consecințe dacă liderul venezuelean „se ține tare”.

„Poate să facă ce vrea. Este alegerea lui. Dacă se ține tare, va fi ultima dată când poate face asta”, a declarat președintele american.

Donald Trump a reiterat, fără a prezenta dovezi, acuzația că guvernul președintelui Maduro inundă SUA cu droguri și infractori provenind din închisori venezuelene.

La conferința de presă de la Mar-a-Lago, președintele Trump a spus că SUA vor păstra cei 1,9 milioane de barili de petrol de pe nava confiscată pe 10 decembrie. De asemenea, el a afirmat că a discutat cu companii petroliere americane despre Venezuela, deși nu a oferit mai multe detalii în această privință.

Până acum, obiectivul oficial al strategiei executivului american față de Venezuela este de a combate traficul de droguri și de a recupera „drepturile petroliere” ale companiilor americane, dar nu s-a vorbit deschis despre înlăturarea regimului Maduro.

Venezuela a respins acuzațiile de trafic de droguri și, în plus, denunță ca „piraterie” faptul că SUA au confiscat două vase care transportau țiței în ultimele zile, după anunțul de săptămâna trecută al președintelui Trump privind un blocaj al petrolierelor sancționate care intră și ies din țara caraibiană.

SUA au afirmat duminică că mențin o „urmărire activă” pentru a intercepta un al treilea petrolier în apropierea coastelor Venezuelei.

Blocajul a fost ordonat după câteva luni de desfășurare a forțelor militare americane în Caraibe, destinate să intercepteze nave presupus încărcate cu droguri despre care Washingtonul afirmă că au legătură cu guvernul președintelui Maduro, pe care îl acuză că se află la conducerea așa-numitului „Cartel al Soarelui”, acuzație pe care Caracas o neagă categoric.

Negocieri de pace fără succes între SUA, Ucraina și Rusia. Volodimir Zelenski se pregătește pentru un nou Crăciun negru

Sursa: Agerpres

Etichete: SUA, donald trump, venezuela, nicolas maduro,

Dată publicare: 23-12-2025 10:47

Articol recomandat de sport.ro
Și-a refăcut viața, la trei ani de la divorț, cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul: ”Am avut curaj”
Și-a refăcut viața, la trei ani de la divorț, cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul: ”Am avut curaj”
Citește și...
Negocieri de pace fără succes între SUA, Ucraina și Rusia. Volodimir Zelenski se pregătește pentru un nou Crăciun negru
Stiri externe
Negocieri de pace fără succes între SUA, Ucraina și Rusia. Volodimir Zelenski se pregătește pentru un nou Crăciun negru

Discuțiile separate care au avut loc în Florida între delegațiile Statelor Unite, Ucrainei și Rusiei au fost descrise și de această dată drept „constructive" de oficialii americani.

Peste 1.400 de cupluri din SUA s-au sărutat sub vâsc și au intrat în Cartea Recordurilor
Stiri Diverse
Peste 1.400 de cupluri din SUA s-au sărutat sub vâsc și au intrat în Cartea Recordurilor

Un record de sezon a fost înregistrat în Statele Unite, la Washington. 1.435 de cupluri s-au sărutat sub vâsc și au intrat astfel în Cartea Recordurilor.

SUA anunță construcția unor nave de luptă dintr-o nouă clasă, care se numește ”Trump”: ”Vor fi cele mai rapide și mai mari”
Stiri externe
SUA anunță construcția unor nave de luptă dintr-o nouă clasă, care se numește ”Trump”: ”Vor fi cele mai rapide și mai mari”

Statele Unite vor construi, în anii următori, cel puțin două nave de război dintr-o nouă clasă, care va purta chiar numele președintelui american - „Trump”.

Recomandări
Ce cuprinde noua ordonanță ”trenuleț” a Guvernului Bolojan. Măsurile fiscal-bugetare și de ”relansare economicǎ” pentru 2026
Stiri Economice
Ce cuprinde noua ordonanță ”trenuleț” a Guvernului Bolojan. Măsurile fiscal-bugetare și de ”relansare economicǎ” pentru 2026

Guvernul a anunțat într-un comunicat emis luni noaptea publicarea ordonanței de urgență care reglementează un set de măsuri ”necesare” pentru elaborarea bugetului pe anul 2026, cât și o serie de măsuri strategice pentru anul urmǎtor.  

Negocieri de pace fără succes între SUA, Ucraina și Rusia. Volodimir Zelenski se pregătește pentru un nou Crăciun negru
Stiri externe
Negocieri de pace fără succes între SUA, Ucraina și Rusia. Volodimir Zelenski se pregătește pentru un nou Crăciun negru

Discuțiile separate care au avut loc în Florida între delegațiile Statelor Unite, Ucrainei și Rusiei au fost descrise și de această dată drept „constructive" de oficialii americani.

Ministrul Educației, Daniel David, și-a dat demisia după un an, nemulțumit de tăierea fondurilor. Cine l-ar putea înlocui
Stiri Politice
Ministrul Educației, Daniel David, și-a dat demisia după un an, nemulțumit de tăierea fondurilor. Cine l-ar putea înlocui

Ministrul Educației, Daniel David, a demisionat luni seară, a confirmat acesta într-un mesaj postat pe blogul său personal.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 22 Decembrie 2025

47:51

Alt Text!
La Măruță
22 Decembrie 2025

01:28:24

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Decembrie 2025

01:46:04

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28