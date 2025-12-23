Nicolas Maduro: „Lui Trump i-ar merge mai bine în lume dacă s-ar ocupa de problemele din SUA”

Președintele venezuelean Nicolas Maduro l-a criticat pe omologul său american, Donald Trump, acuzându-l că acordă prea multă atenție Venezuelei, relatează EFE.

„Cred că președintele Trump ar putea face lucrurile mai bine în țara sa și în lume. I-ar merge mai bine, nu-i așa? În țara sa, cu problemele economice și sociale, i-ar merge mai bine în lume dacă ar gestiona problemele țării sale. Fiecare președinte cu treaba lui”, a spus Maduro la un eveniment cu producători în Caracas, transmis de canalul de stat Venezolana de Television (VTV).

Liderul chavist a spus că „un președinte nu poate să se gândească la cum să guverneze alte țări” și a asigurat că, dacă va mai discuta cu Donald Trump, îi va comunica acest lucru.

„Imaginează-ți că mi-aș pierde timpul, în loc să fiu președinte al Venezuelei, gândindu-mă să mă implic în alte țări căutând probleme și conflicte cu ele, dorind să conduc lumea, nu-i așa? Aș face asta foarte prost”, a adăugat el.

Apel telefonic pe fondul tensiunilor dintre Caracas și Washington

Pe 3 decembrie, Maduro a informat despre un apel telefonic pe care l-a avut cu Trump, în mijlocul tensiunilor tot mai mari dintre Caracas și Washington din cauza desfășurării militare americane în Caraibe, pe care Venezuela o denunță ca fiind o strategie pentru o „schimbare de regim”.

Discuția telefonică, a spus Maduro, a fost „cordială” și pe un „ton de respect”, dar nu a dezvăluit multe detalii despre conversație.

Amenințările lui Trump și disputa privind petrolul venezuelean

Luni, președintele Trump a declarat că liderul venezuelean, Nicolas Maduro, ar fi „inteligent” dacă ar alege să părăsească puterea și l-a avertizat că, dacă „se ține tare”, va fi „ultima dată” când o face.

Întrebat într-o conferință de presă la reședința sa privată de la Mar-a-Lago (Florida) dacă strategia SUA este să îl înlăture pe Maduro, Trump a răspuns: „Cred că probabil da. Nu pot să afirm cu siguranță. Depinde de el. De ceea ce vrea să facă. Cred că ar fi inteligent dacă ar face asta. Dar vom vedea”.

Întrebat de ce ar trebui Maduro să ia în serios amenințarea că Statele Unite ar putea ataca „curând” teritoriul venezuelean, Donald Trump a avertizat că vor exista consecințe dacă liderul venezuelean „se ține tare”.

„Poate să facă ce vrea. Este alegerea lui. Dacă se ține tare, va fi ultima dată când poate face asta”, a declarat președintele american.

Donald Trump a reiterat, fără a prezenta dovezi, acuzația că guvernul președintelui Maduro inundă SUA cu droguri și infractori provenind din închisori venezuelene.

La conferința de presă de la Mar-a-Lago, președintele Trump a spus că SUA vor păstra cei 1,9 milioane de barili de petrol de pe nava confiscată pe 10 decembrie. De asemenea, el a afirmat că a discutat cu companii petroliere americane despre Venezuela, deși nu a oferit mai multe detalii în această privință.

Până acum, obiectivul oficial al strategiei executivului american față de Venezuela este de a combate traficul de droguri și de a recupera „drepturile petroliere” ale companiilor americane, dar nu s-a vorbit deschis despre înlăturarea regimului Maduro.

Venezuela a respins acuzațiile de trafic de droguri și, în plus, denunță ca „piraterie” faptul că SUA au confiscat două vase care transportau țiței în ultimele zile, după anunțul de săptămâna trecută al președintelui Trump privind un blocaj al petrolierelor sancționate care intră și ies din țara caraibiană.

SUA au afirmat duminică că mențin o „urmărire activă” pentru a intercepta un al treilea petrolier în apropierea coastelor Venezuelei.

Blocajul a fost ordonat după câteva luni de desfășurare a forțelor militare americane în Caraibe, destinate să intercepteze nave presupus încărcate cu droguri despre care Washingtonul afirmă că au legătură cu guvernul președintelui Maduro, pe care îl acuză că se află la conducerea așa-numitului „Cartel al Soarelui”, acuzație pe care Caracas o neagă categoric.

