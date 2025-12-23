Peste 1.400 de cupluri din SUA s-au sărutat sub vâsc și au intrat în Cartea Recordurilor

Un record de sezon a fost înregistrat în Statele Unite, la Washington. 1.435 de cupluri s-au sărutat sub vâsc și au intrat astfel în Cartea Recordurilor.

Îndrăgostiții și-au unit buzele, timp de cinci secunde, sub un buchet uriaș, cu diametrul de 3 metri.

Cum nu puteau sta cu toții sub imensul buchet, unii și-au adus de acasă crenguțe de vâsc.

Recordul anterior a fost stabilit în 2019, în statul american Missouri. Atunci, 480 de cupluri s-au sărutat la unison sub buchetul despre care se spune că aduce noroc.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













