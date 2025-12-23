Peste 1.400 de cupluri din SUA s-au sărutat sub vâsc și au intrat în Cartea Recordurilor

Stiri Diverse
23-12-2025 | 08:38
×
Codul embed a fost copiat

Un record de sezon a fost înregistrat în Statele Unite, la Washington. 1.435 de cupluri s-au sărutat sub vâsc și au intrat astfel în Cartea Recordurilor.

autor
Știrile PRO TV

Îndrăgostiții și-au unit buzele, timp de cinci secunde, sub un buchet uriaș, cu diametrul de 3 metri.

Cum nu puteau sta cu toții sub imensul buchet, unii și-au adus de acasă crenguțe de vâsc.

Recordul anterior a fost stabilit în 2019, în statul american Missouri. Atunci, 480 de cupluri s-au sărutat la unison sub buchetul despre care se spune că aduce noroc.

Istoria vitrinelor decorate de Crăciun în New York. Marile magazine organizează adevărate spectacole vizuale

Sursa: Pro TV

Etichete: SUA, cartea recordurilor, sarut, vasc,

Dată publicare: 23-12-2025 08:35

Articol recomandat de sport.ro
Și-a refăcut viața, la trei ani de la divorț, cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul: ”Am avut curaj”
Și-a refăcut viața, la trei ani de la divorț, cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul: ”Am avut curaj”
Citește și...
SUA anunță construcția unor nave de luptă dintr-o nouă clasă, care se numește ”Trump”: ”Vor fi cele mai rapide și mai mari”
Stiri externe
SUA anunță construcția unor nave de luptă dintr-o nouă clasă, care se numește ”Trump”: ”Vor fi cele mai rapide și mai mari”

Statele Unite vor construi, în anii următori, cel puțin două nave de război dintr-o nouă clasă, care va purta chiar numele președintelui american - „Trump”.

Donald Trump nu vrea să renunțe la Groenlanda. Președintele a numit un emisar pentru ”integrarea” insulei în SUA
Stiri externe
Donald Trump nu vrea să renunțe la Groenlanda. Președintele a numit un emisar pentru ”integrarea” insulei în SUA

Președintele american Donald Trump insistă asupra preluării Groenlandei. Cel puțin asta e concluzia, după ce l-a desemnat pe guvernatorul statului Louisiana, Jeff Landry, drept trimis special pentru teritoriul arctic.

Zelenski anunță că planul de pace este gata. Documentul, elaborat cu SUA, include 20 de puncte și garanții de securitate
Stiri externe
Zelenski anunță că planul de pace este gata. Documentul, elaborat cu SUA, include 20 de puncte și garanții de securitate

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că este pregătit setul de documente de bază referitoare la un plan de pace menit să încheie războiul cu Rusia şi care a fost elaborat în comun de Ucraina şi SUA.

Recomandări
Ce cuprinde noua ordonanță ”trenuleț” a Guvernului Bolojan. Măsurile fiscal-bugetare și de ”relansare economicǎ” pentru 2026
Stiri Economice
Ce cuprinde noua ordonanță ”trenuleț” a Guvernului Bolojan. Măsurile fiscal-bugetare și de ”relansare economicǎ” pentru 2026

Guvernul a anunțat într-un comunicat emis luni noaptea publicarea ordonanței de urgență care reglementează un set de măsuri ”necesare” pentru elaborarea bugetului pe anul 2026, cât și o serie de măsuri strategice pentru anul urmǎtor.  

Zelenski anunță că planul de pace este gata. Documentul, elaborat cu SUA, include 20 de puncte și garanții de securitate
Stiri externe
Zelenski anunță că planul de pace este gata. Documentul, elaborat cu SUA, include 20 de puncte și garanții de securitate

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că este pregătit setul de documente de bază referitoare la un plan de pace menit să încheie războiul cu Rusia şi care a fost elaborat în comun de Ucraina şi SUA.

Ministrul Educației, Daniel David, și-a dat demisia după un an, nemulțumit de tăierea fondurilor. Cine l-ar putea înlocui
Stiri Politice
Ministrul Educației, Daniel David, și-a dat demisia după un an, nemulțumit de tăierea fondurilor. Cine l-ar putea înlocui

Ministrul Educației, Daniel David, a demisionat luni seară, a confirmat acesta într-un mesaj postat pe blogul său personal.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 22 Decembrie 2025

47:51

Alt Text!
La Măruță
22 Decembrie 2025

01:28:24

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Decembrie 2025

01:46:04

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28