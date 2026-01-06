Venezuela: Mii de susținători ai lui Maduro au ieșit în stradă la Caracas și cer eliberarea președintelui capturat | Video

Stiri externe
06-01-2026 | 11:33
sustinatori-maduro
Getty

Mii de susţinători ai preşedintelui venezuelean capturat, Nicolas Maduro, au manifestat luni la Caracas, cerând eliberarea sa, au constatat jurnalişti ai AFP.  

autor
Vlad Dobrea

Susţinătorii partidului de guvernământ au mărşăluit pe mai multe bulevarde din vestul Caracasului, adunându-se în faţa Palatului Legislativ Federal, sediul Adunării Naţionale (AN, parlament), potrivit EFE.

Organizată la chemarea puterii, demonstraţia a coincis cu învestirea preşedintei interimare Delcy Rodriguez şi a avut loc în timp ce Maduro, reţinut cu forţa de Statele Unite sâmbătă, a pledat nevinovat în faţa unei instanţe americane.

Manifestanţii au scandat sloganul "Maduro, rezistă, Venezuela se ridică!".

"Trump-Marco Rubio, asasini şi răpitori blestemaţi. Unde este adevărata justiţie în Statele Unite?", se putea citi pe un panou care făcea referire la preşedintele american Donald Trump şi la secretarul apărării Marco Rubio.

Citește și
parlament groenlanda, Inatsisartut
Ce face Groenlanda pentru a nu fi invadată de SUA. ”Poporul trebuie să fie pregătit”

Protestatarii fluturau jucării cu chipul lui Maduro şi al Ciliei Flores, Prima Doamnă care a fost, de asemenea, dusă cu forţa în Statele Unite în timpul operaţiunii de sâmbătă.

Nicolas Maduro Guerra, poreclit "Nicolasito", fiul lui Nicolas Maduro, s-a alăturat protestatarilor după ceremonia de învestitură a lui Rodriguez.

El a declarat că a avut "o comunicare indirectă cu preşedintele", dar că nu poate "spune nimic mai mult".

"Acolo (în Statele Unite), avem o echipă bună care ne susţine şi ne ajută să ne apărăm demnitatea", a adăugat el, în aplauze.

"Mărşăluim pentru că vrem să arătăm lumii că preşedintele nostru, Nicolas Maduro, şi prima noastră combatantă, Cilia Flores, nu sunt singuri. Un popor gata să-şi dea viaţa pentru ei", a afirmat Antony Quintana, în vârstă de 39 de ani, angajat municipal. 

Sursa: Agerpres

Etichete: venezuela, sustinatori, maduro, caracas,

Dată publicare: 06-01-2026 11:02

Articol recomandat de sport.ro
Ruptură în familie: Gigi Becali: "L-am iubit ca pe un frate, dar am aflat ce a făcut"
Ruptură în familie: Gigi Becali: "L-am iubit ca pe un frate, dar am aflat ce a făcut"
Citește și...
Ce face Groenlanda pentru a nu fi invadată de SUA. ”Poporul trebuie să fie pregătit”
Stiri externe
Ce face Groenlanda pentru a nu fi invadată de SUA. ”Poporul trebuie să fie pregătit”

Groenlanda este dispusă să își aprofundeze relațiile cu SUA și să stabilească o linie directă de cumunicare cu Washington-ul, în timp ce face apel la calm după declarațiile oficiale ale echipei Trump cu privire la preluarea acestui teritoriu danez.

35 de persoane au fost ucise și 1.200 arestate la protestele din Iran. SUA au avertizat că vor interveni dacă mor oameni
Stiri externe
35 de persoane au fost ucise și 1.200 arestate la protestele din Iran. SUA au avertizat că vor interveni dacă mor oameni

Numărul morților în urma violențelor provocate de protestele din Iran a crescut la cel puțin 35 de oameni, au anunțat marți activiștii, citați de Associated Press.

Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, i-a mulțumit lui Trump pentru capturarea lui Maduro: „Un pas uriaș”
Stiri externe
Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, i-a mulțumit lui Trump pentru capturarea lui Maduro: „Un pas uriaș”

Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, i-a mulțumit lui Donald Trump pentru „acțiunile curajoase” care au dus la capturarea lui Nicolás Maduro.

Recomandări
Cod galben de ploi, ninsori, polei și vânt puternic în aproape toată țara. Temperaturile scad până la -15 grade. HARTĂ
Vremea
Cod galben de ploi, ninsori, polei și vânt puternic în aproape toată țara. Temperaturile scad până la -15 grade. HARTĂ

Meteorologii ANM anunță că în următoarele zile în cea mai mare parte a țării vor fi precipitații însemnate, cu acumulări de apă de 10-40 l/mp.

Cum va fi anul 2026 pentru angajații din România. Creșterile salariale din privat vor fi mai mici decât în 2025
Stiri Economice
Cum va fi anul 2026 pentru angajații din România. Creșterile salariale din privat vor fi mai mici decât în 2025

Angajații din privat trebuie să se aștepte în 2026 la creșteri salariale mai mici decât anul trecut sau doar la majorări punctuale acordate strict pe criterii de performanță.

Șefa Curții de Apel București dă vina pe Parlament și pe procurori pentru prescrierea marilor dosare de corupție
Stiri Justitie
Șefa Curții de Apel București dă vina pe Parlament și pe procurori pentru prescrierea marilor dosare de corupție

Șefa CAB, Liana Arsenie, dă vina pe Parlament și procurori pentru prescrierea dosarelor de corupție. Judecătoarea spune că Legislativul a dat dovadă de pasivitate în modificarea Codului Penal, iar procurorii au ținut prea mult dosarele.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 05 Ianuarie 2026

45:59

Alt Text!
La Măruță
5 Ianuarie 2026

01:29:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
05 Ianuarie 2026

01:45:26

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28