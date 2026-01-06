Venezuela: Mii de susținători ai lui Maduro au ieșit în stradă la Caracas și cer eliberarea președintelui capturat | Video

Mii de susţinători ai preşedintelui venezuelean capturat, Nicolas Maduro, au manifestat luni la Caracas, cerând eliberarea sa, au constatat jurnalişti ai AFP.

Susţinătorii partidului de guvernământ au mărşăluit pe mai multe bulevarde din vestul Caracasului, adunându-se în faţa Palatului Legislativ Federal, sediul Adunării Naţionale (AN, parlament), potrivit EFE.

Organizată la chemarea puterii, demonstraţia a coincis cu învestirea preşedintei interimare Delcy Rodriguez şi a avut loc în timp ce Maduro, reţinut cu forţa de Statele Unite sâmbătă, a pledat nevinovat în faţa unei instanţe americane.

Manifestanţii au scandat sloganul "Maduro, rezistă, Venezuela se ridică!".

"Trump-Marco Rubio, asasini şi răpitori blestemaţi. Unde este adevărata justiţie în Statele Unite?", se putea citi pe un panou care făcea referire la preşedintele american Donald Trump şi la secretarul apărării Marco Rubio.

Protestatarii fluturau jucării cu chipul lui Maduro şi al Ciliei Flores, Prima Doamnă care a fost, de asemenea, dusă cu forţa în Statele Unite în timpul operaţiunii de sâmbătă.

Nicolas Maduro Guerra, poreclit "Nicolasito", fiul lui Nicolas Maduro, s-a alăturat protestatarilor după ceremonia de învestitură a lui Rodriguez.



El a declarat că a avut "o comunicare indirectă cu preşedintele", dar că nu poate "spune nimic mai mult".

"Acolo (în Statele Unite), avem o echipă bună care ne susţine şi ne ajută să ne apărăm demnitatea", a adăugat el, în aplauze.

"Mărşăluim pentru că vrem să arătăm lumii că preşedintele nostru, Nicolas Maduro, şi prima noastră combatantă, Cilia Flores, nu sunt singuri. Un popor gata să-şi dea viaţa pentru ei", a afirmat Antony Quintana, în vârstă de 39 de ani, angajat municipal.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













