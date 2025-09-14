Familiile ostaticilor israelieni: „Benjamin Netanyahu este singurul obstacol care împiedică întoarcerea lor”

Stiri externe
14-09-2025 | 08:42
ostatici hamas
Getty

Familiile ostaticilor israelieni care sunt încă reţinuţi de Hamas au declarat că premierul Benjamin Netanyahu este „singurul obstacol” care împiedică întoarcerea lor şi încheierea unui acord de pace, relatează BBC.

autor
Ioana Andreescu

Forumul Familiilor Ostatici şi Dispăruţi: „Aduceţi-i acasă acum” a scris pe reţelele de socializare că atacul Israelului asupra Qatarului de săptămâna trecută arată că „de fiecare dată când se apropie un acord, Netanyahu îl sabotează”.

Comentariile grupului vin după ce Israelul a lansat un atac asupra unor lideri de rang înalt ai Hamas în capitala Qatarului, Doha, atac în urma căruia Hamas a declarat că au fost ucişi cinci dintre membrii săi şi un oficial de securitate de la Doha.

Sâmbătă, Netanyahu a declarat că eliminarea liderilor Hamas din Qatar „ar elimina principalul obstacol” în calea eliberării ostaticilor şi a încheierii războiului.

El a acuzat, de asemenea, Hamas că blochează toate încercările de încetare a focului pentru a prelungi războiul din Gaza.

Citește și
Benjamin Netanyahu
Reacția lui Benjamin Netanyahu după ce Hamas a difuzat noi înregistrări video cu ostatici israelieni în Gaza

Cu toate acestea, familiile ostaticilor au descris răspunsul premierului israelian ca fiind „cea mai recentă scuză pentru eşecul de a-i aduce acasă” pe cei dragi.

„Operaţiunea ţintită din Qatar a dovedit fără niciun dubiu că există un singur obstacol în calea returnării celor 48 de ostatici şi a încheierii războiului: prim-ministrul Netanyahu”, au spus ei.

„A sosit momentul să se pună capăt scuzelor menite să câştige timp, astfel încât el să se poată agăţa de putere.”

Grupul a adăugat că „tragerea de timp” a lui Netanyahu a costat „viaţa a 42 de ostatici şi ameninţă viaţa altor ostatici care abia supravieţuiesc”.

Armata israeliană a lansat o campanie în Gaza ca răspuns la atacul condus de Hamas asupra sudului Israelului la 7 octombrie 2023, în care aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise şi alte 251 au fost luate ostatice.

Cel puţin 64.605 persoane au fost ucise în atacurile israeliene din Gaza de atunci, potrivit ministerului sănătăţii din teritoriu, condus de Hamas.

NATO arată cum va funcționa ”Santinela Estică”. ”Rachetele Rusiei pot lovi Madrid la 5 minute după Tallinn”

Sursa: News.ro

Etichete: israel, ostatici, hamas, Fâșia Gaza,

Dată publicare: 14-09-2025 08:42

Articol recomandat de sport.ro
Cât a contat Ianis Hagi în victoria lui Alanyaspor: răspunsul turcilor
Cât a contat Ianis Hagi în victoria lui Alanyaspor: răspunsul turcilor
Citește și...
Şefa diplomaţiei europene: „Imaginile cu ostaticii israelieni sunt îngrozitoare şi demonstrează barbaria Hamas”
Stiri externe
Şefa diplomaţiei europene: „Imaginile cu ostaticii israelieni sunt îngrozitoare şi demonstrează barbaria Hamas”

Şefa diplomaţiei Uniunii Europene, Kaja Kallas, a denunţat duminică "imaginile îngrozitoare cu ostatici israelieni" în Gaza, cerând eliberarea lor "imediată" în urma publicării unor înregistrări video de către Hamas şi Jihadul Islamic, relatează AFP.

Reacția lui Benjamin Netanyahu după ce Hamas a difuzat noi înregistrări video cu ostatici israelieni în Gaza
Stiri externe
Reacția lui Benjamin Netanyahu după ce Hamas a difuzat noi înregistrări video cu ostatici israelieni în Gaza

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu şi-a exprimat "consternarea" faţă de cele mai noi înregistrări video publicate de Hamas cu ostatici israelieni din Fâşia Gaza şi a vorbit cu familiile acestora, conform unui comunicat oficial, citat de AFP.

 

Armata israeliană a anunţat că a recuperat cadavrele a trei ostatici din Fâşia Gaza
Stiri externe
Armata israeliană a anunţat că a recuperat cadavrele a trei ostatici din Fâşia Gaza

Armata israeliană a anunţat duminică că recuperat cadavrele a trei ostatici din Fâşia Gaza în timpul unei operaţiuni militare, relatează AFP şi dpa.

Recomandări
Alertă în Tulcea. Armata a ridicat două avioane F-16. O dronă rusească a fost interceptată în spaţiul aerian naţional
Stiri actuale
Alertă în Tulcea. Armata a ridicat două avioane F-16. O dronă rusească a fost interceptată în spaţiul aerian naţional

Alertă, sâmbătă seară, în Delta Dunării, după ce o dronă rusească a fost detectată în spațiul nostru aerian. Două aeronave F-16 au urmărit aparatul, al cărui semnal a dispărut în zona Chilia Veche.

Fostul președinte Traian Băsescu avertizează: ”Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Stiri Politice
Fostul președinte Traian Băsescu avertizează: ”Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”

Fostul preşedinte Traian Băsescu, trage un semnal de alarmă în privința importanței alegerilor parlamentare care vor avea loc în 28 septembrie în Republica Moldova.

Donald Trump dă un ultimatum țărilor NATO în privința sancțiunilor asupra Rusiei: ”Sunt gata să acționez când sunteți și voi”
Stiri externe
Donald Trump dă un ultimatum țărilor NATO în privința sancțiunilor asupra Rusiei: ”Sunt gata să acționez când sunteți și voi”

Președintele Donald Trump a dat un ultimatum aliaților NATO într-o scrisoare, sâmbătă, spunând că Statele Unite vor impune sancțiuni „majore” Rusiei numai dacă aceștia vor fi de acord să facă același lucru și vor înceta să mai cumpere petrol din Rusia.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 13 Septembrie 2025

30:17

Alt Text!
Superspeed
S9E18

21:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 18 - 2025

21:33

Alt Text!
La Măruță
12 Septembrie 2025

01:31:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28