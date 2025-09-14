Familiile ostaticilor israelieni: „Benjamin Netanyahu este singurul obstacol care împiedică întoarcerea lor”

Familiile ostaticilor israelieni care sunt încă reţinuţi de Hamas au declarat că premierul Benjamin Netanyahu este „singurul obstacol” care împiedică întoarcerea lor şi încheierea unui acord de pace, relatează BBC.

Forumul Familiilor Ostatici şi Dispăruţi: „Aduceţi-i acasă acum” a scris pe reţelele de socializare că atacul Israelului asupra Qatarului de săptămâna trecută arată că „de fiecare dată când se apropie un acord, Netanyahu îl sabotează”.

Comentariile grupului vin după ce Israelul a lansat un atac asupra unor lideri de rang înalt ai Hamas în capitala Qatarului, Doha, atac în urma căruia Hamas a declarat că au fost ucişi cinci dintre membrii săi şi un oficial de securitate de la Doha.

Sâmbătă, Netanyahu a declarat că eliminarea liderilor Hamas din Qatar „ar elimina principalul obstacol” în calea eliberării ostaticilor şi a încheierii războiului.

El a acuzat, de asemenea, Hamas că blochează toate încercările de încetare a focului pentru a prelungi războiul din Gaza.

Cu toate acestea, familiile ostaticilor au descris răspunsul premierului israelian ca fiind „cea mai recentă scuză pentru eşecul de a-i aduce acasă” pe cei dragi.

„Operaţiunea ţintită din Qatar a dovedit fără niciun dubiu că există un singur obstacol în calea returnării celor 48 de ostatici şi a încheierii războiului: prim-ministrul Netanyahu”, au spus ei.

„A sosit momentul să se pună capăt scuzelor menite să câştige timp, astfel încât el să se poată agăţa de putere.”

Grupul a adăugat că „tragerea de timp” a lui Netanyahu a costat „viaţa a 42 de ostatici şi ameninţă viaţa altor ostatici care abia supravieţuiesc”.

Armata israeliană a lansat o campanie în Gaza ca răspuns la atacul condus de Hamas asupra sudului Israelului la 7 octombrie 2023, în care aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise şi alte 251 au fost luate ostatice.

Cel puţin 64.605 persoane au fost ucise în atacurile israeliene din Gaza de atunci, potrivit ministerului sănătăţii din teritoriu, condus de Hamas.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













