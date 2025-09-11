Netanyahu, mesaj radical: „Nu va exista stat palestinian. Acest loc ne aparține”

benjamin netanyahu
AFP

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat joi că nu va exista un stat palestinian, declaraţie făcută în cursul unei ceremonii de semnare a unui important proiect de colonizare în Cisiordania ocupată, relatează AFP.

Vlad Dobrea

"Ne vom ţine promisiunea: nu va exista un stat palestinian, acest loc ne aparţine", a declarat Netanyahu la evenimentul organizat la Maale Adumim, o colonie israeliană la est de Ierusalim, şi transmis în direct de serviciile sale.

"Ne vom păstra moştenirea, pământul şi securitatea (...) Vom dubla populaţia oraşului", a continuat el.

Israelul a aprobat luna trecută un proiect cheie pentru construirea a 3.400 de locuinţe în Cisiordania, denunţat de ONU şi de mai mulţi lideri străini deoarece ar tăia acest teritori palestinian în două, compromiţând orice continuitate teritorială a unui posibil stat palestinian. Proiectul este cunoscut sub numele de E1.

Ministrul israelian de Finanţe, Bezalel Smotrich, de extrema dreaptă, a cerut accelerarea implementării proiectului şi anexarea Cisiordaniei, ca răspuns la anunţurile mai multor ţări privind intenţia lor de a recunoaşte un stat palestinian.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a condamnat ferm această decizie, Autoritatea Palestiniană denunţând-o ca fiind o nouă etapă în "anexarea progresivă a Cisiordaniei".

Sursa: Agerpres

Un judecător de dreptul muncii din Marea Britanie a decis că persoanele pot fi respinse legal de la un loc de muncă dacă susțin o echipă rivală de fotbal față de personalul existent.

 

Tânăra arhitectă Yudi Alexandra Castellanos Solano, în vârstă de 21 de ani, se afla într-un loc turistic în timp ce era în vacanță cu familia.

