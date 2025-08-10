Planul de cucerire al orașului Gaza, prezentat de Netanyahu. Presiuni teribile de la Consiliul de Securitate ONU

Premierul israelian Benjamin Netanyahu urmează să își expună duminică strategia de cucerire a orașului Gaza, un plan care a generat controverse atât în rândul aliaților săi de extremă dreapta, cât și al familiilor ostaticilor.

Demersul are loc în contextul unei reuniuni de urgență a Consiliului de Securitate ONU dedicată situației din teritoriul palestinian, conform agenției AFP.

Presiuni interne și externe asupra premierului

După 22 de luni de conflict armat, Netanyahu se confruntă cu presiuni intense pe multiple fronturi. Pe plan intern, situația celor 49 de ostatici încă deținuți de Hamas generează tensiuni majore, în timp ce pe plan internațional există apeluri constante pentru încetarea focului în Fâșia Gaza devastată, unde peste două milioane de palestinieni sunt amenințați de "foamete pe scară largă", potrivit evaluărilor ONU.

Bilanțul tragic al zilei de sâmbătă

Situația pe teren rămâne dramatică. Apărarea Civilă din Gaza a raportat 27 de persoane ucise de armata israeliană de la începutul zilei de sâmbătă, „inclusiv 11 care au fost împușcate în timp ce așteptau distribuții de alimente în apropierea centrelor administrate de Fundația Umanitară Gaza (GHF, susținută de Statele Unite și Israel) în nordul și centrul teritoriului".

Planul controversat aprobat de cabinetul de securitate

Conform planului aprobat vineri de cabinetul de securitate israelian, "după aproape o noapte de discuții", armata „se pregătește să preia controlul asupra orașului Gaza", distrus în mare parte în nordul teritoriului, „distribuind în același timp ajutoare umanitare" în afara zonelor de luptă.

Reacții dure din partea familiilor ostaticilor

Anunțul a generat îngrijorări profunde în rândul familiilor ostaticilor capturați în timpul atacului Hamas din 7 octombrie 2023, care „îl văd ca pe o condamnare la moarte pentru cei dragi". Hamas a amplificat aceste temeri, avertizând că noua ofensivă ar duce la "sacrificarea" ostaticilor.

Proteste masive la Tel Aviv

Tensiunile interne au explodat sâmbătă seara, când „zeci de mii de oameni au ieșit din nou pe străzile din Tel Aviv, cerând un acord care să asigure returnarea tuturor ostaticilor - inclusiv a celor 27 declarați morți de armată - în schimbul încetării ostilităților în teritoriul palestinian".

Bilanțul devastator al conflictului

Războiul declanșat de atacul Hamas din 7 octombrie 2023 a generat un bilanț tragic pe ambele părți. Atacul inițial „a dus la moartea a 1.219 persoane de partea israeliană, majoritatea civili", conform unui bilanț AFP bazat pe date oficiale. În răspuns, „operațiunea israeliană din Gaza a făcut deja 61.430 de victime, majoritatea civili", potrivit datelor Ministerului Sănătății al Hamas, considerate fiabile de ONU.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













