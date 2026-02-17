Preşedintele Donald Trump a declarat, în timp ce se întorcea luni seara la Washington de la reşedinţa sa din Florida, că negocierile dintre Rusia şi Ucraina de marţi de la Geneva vor fi „discuţii importante”, iar Ucraina ar face bine să vină repede la masa negocierilor.

Negocieri fără aşteptări de progres rapid

Nu se anticipează progrese semnificative în ceea ce priveşte încheierea războiului la reuniunea de marţi şi miercuri din Elveţia, deoarece ambele părţi par să rămână fidele poziţiilor lor de negociere cu privire la aspectele cheie, în ciuda faptului că Statele Unite au stabilit termenul limită de iunie pentru ajungerea la un acord.

Viitorul teritoriului ucrainean ocupat sau încă râvnit de Rusia este o problemă centrală.

Războiul de uzură continuă pe linia frontului

Apărătorii ucraineni rămân blocaţi într-un război de uzură cu armata rusă, mai numeroasă, de-a lungul frontului de aproximativ 1.250 de kilometri (750 de mile). Civilii ucraineni suportă bombardamentele aeriene ruseşti care distrug în mod repetat reţeaua electrică şi casele, în timp ce Ucraina a dezvoltat drone care pot zbura adânc în teritoriul rus şi pot lovi rafinăriile de petrol şi depozitele de arme.

Guvernatorul regiunii Bryansk din vestul Rusiei a declarat luni că apărarea aeriană a doborât 229 de drone ucrainene în ultimele 24 de ore.

Nicio altă regiune rusă nu a fost supusă unui număr atât de mare de atacuri simultane cu drone într-o singură zi, a spus guvernatorul Alexander Bogomaz.

Între timp, Forţele Aeriene ale Ucrainei au declarat că Rusia a lansat peste noapte 62 de drone de atac cu rază lungă de acţiune şi şase rachete de diferite tipuri asupra Ucrainei.

Kremlinul invocă cereri teritoriale şi alte condiţii

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni că discuţiile de la Geneva vor aborda „o gamă mai largă de probleme legate de teritorii şi alte chestiuni legate de cererile pe care le avem”. El nu a dat detalii cu privire la aceste probleme.

Un an de eforturi de pace din partea administraţiei preşedintelui american Donald Trump nu a reuşit să oprească luptele.

Trump, în timp ce se întorcea luni seara la Washington de la reşedinţa sa din Florida, a declarat reporterilor că negocierile dintre Rusia şi Ucraina de marţi de la Geneva vor fi „discuţii importante”.

El a adăugat: „Ucraina ar face bine să vină repede la masa negocierilor”.

Occidentul crede că Putin mizează pe factorul timp

Oficialii şi analiştii occidentali afirmă că preşedintele rus Vladimir Putin consideră că timpul este de partea sa, că sprijinul occidental pentru Ucraina va dispărea treptat şi că rezistenţa Ucrainei va ceda în cele din urmă sub presiune.

Generalul Kyrylo Budanov, şeful de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodymyr Zelenskyy, a postat pe Telegram o fotografie în care apare alături de alţi membri ai echipei de negociatori, care urmează să fie condusă la Geneva de Rustem Umerov, şeful Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare al Ucrainei.

Intrarea sau ieşirea din Ucraina implică o lungă călătorie terestră, chiar şi pentru VIP-uri, deoarece spaţiul aerian al ţării este închis din cauza războiului.

Cine face parte din delegaţiile de negociere

Consilierul lui Putin, Vladimir Medinsky, care a condus echipa de negociatori a Moscovei în primele discuţii directe de pace cu Ucraina, la Istanbul, în martie 2022, şi care a promovat cu fermitate obiectivele de război ale lui Putin, se întoarce pentru a conduce delegaţia Moscovei.

Medinsky a scris mai multe cărţi de istorie care se concentrează pe dezvăluirea presupuselor comploturi occidentale împotriva Rusiei şi denigrează Ucraina.

Igor Kostyukov, şeful serviciului de informaţii militare ruse, şi viceministrul de externe Mikhail Galuzin, împreună cu alţi oficiali, vor face parte, de asemenea, din delegaţie, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Peskov.