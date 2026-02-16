În ziua morţii fratelui său, Mark Epstein spune că s-a deplasat la faţa locului pentru a identifica cadavrul, însoţit de doi medici legişti. „Au ieşit de la autopsie şi au spus că nu pot concluziona că a fost vorba de o sinucidere, deoarece semăna prea mult cu o crimă”, a declarat el pentru BFMTV.

FBI reafirmă ipoteza sinuciderii

Pentru FBI însă, nu există niciun dubiu: „Jeffrey Epstein s-a sinucis în celula sa din Metropolitan Correctional Center din New York pe 10 august 2019”, au scris anchetatorii într-un comunicat publicat de justiţia americană în iulie 2025.

Acest lucru nu l-a convins însă pe Mark Epstein. „Pe certificatul de deces iniţial, la rubrica „cauza decesului”, era menţionat: în aşteptarea unor studii complementare”, a declarat Mark Epstein pentru BFMTV.

Mark Epstein este convins că fratele său a fost ucis. „În timpul alegerilor din 2016 dintre Hillary şi Trump, Jeffrey a spus, şi citez: „dacă aş spune ce ştiu despre cei doi candidaţi, alegerile ar trebui anulate”. Acuz Ministerului Justiţiei că a ascuns uciderea lui Jeffrey”, a declarat el, tot la BFMTV.

El a făcut declaraţii similare şi pentru NBC, pe 19 iulie 2025, după publicarea concluziilor FBI. „Mă tem că fratele meu a fost ucis”, a afirmat el, adăugând: „Sunt din ce în ce mai convins că a fost asasinat şi toţi cei care examinează faptele ajung la aceeaşi concluzie, nu-i aşa?” .

Anchetatorii invocă imaginile video

„Concluzia că Epstein s-a sinucis este susţinută de imaginile de supraveghere video din zona comună a Unităţii speciale de detenţie (SHU) unde Epstein era deţinut în momentul decesului”, a susţinut FBI-ul în comunicatul său publicat vara trecută, explicând că „orice persoană care intra sau încerca să intre la etajul unde se afla celula lui Epstein din zona comună a SHU ar fi fost filmată”.

Cu toate acestea, FBI susţine că nimeni nu a intrat în etajele SHU „din momentul în care Epstein a fost închis în celula sa, în jurul orei 22:40, pe 9 august 2019, până în jurul orei 6:30 a doua zi dimineaţa”.

Moartea infractorului american este marcată de circumstanţe neclare. Medicul legist angajat de fratele lui Epstein, Michael Baden, a declarat la 30 octombrie 2019 în emisiunea „Fox & Friends” că Epstein, în vârstă de 66 de ani, prezenta mai multe leziuni – printre care o fractură a vertebrelor cervicale – „extrem de neobişnuite în cazurile de spânzurare suicidară şi mult mai frecvente în cazurile de strangulare omucidă”.

Raportul oficial semnalează neglijențe grave

În iunie 2023, un raport al inspectorului general al Departamentului Justiţiei a evidenţiat o serie de neglijenţe şi disfuncţionalităţi care au dus la moartea lui Jeffrey Epstein în închisoarea federală din Manhattan.

„Din motive care rămân neclare”, comenta New York Times, „personalul penitenciarului i-a permis lui Epstein să acumuleze pături, cearşafuri, lenjerie de pat şi haine suplimentare, chiar dacă acesta încercase deja să se spânzure”.

O altă decizie surprinzătoare a fost aceea de a-l lăsa pe infractorul american fără colegi de celulă timp de o zi întreagă, chiar în ajunul descoperirii cadavrului. Cu toate acestea, niciun deţinut nu a furnizat informaţii „care să sugereze că cineva l-ar fi ajutat pe Epstein să se sinucidă sau care să conţină informaţii credibile care să sugereze că ar fi alta decât sinuciderea cauza decesului său”, precizează raportul.