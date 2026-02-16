Ministrul Florin Manole a explicat, luni seară, că Legea salarizării este jalon în PNRR şi că, până la începutul verii, această lege trebuie să intre în vigoare.

Manole a anunţat că, dacă până la jumătatea lunii aprilie, nu vor începe consultările cu sindicatele pe această lege atunci îşi va da demisia de la Ministerul Muncii.

"Legea salarizării este jalon în PNRR. Până la începutul acestei veri trebuie să fie în vigoare. Până în prima săptămână a lunii martie vom termina lucrul la anexele Legii salarizării în interiorul Ministerului Muncii, apoi urmează etapa de consultări cu ministerele de resort. Dacă în prima jumătate a luni aprilie n-au început consultările cu sindicatele şi cu categoriile profesionale, înseamnă că nu o să avem şanse să trecem această lege. Nici nu e nevoie să îmi ceară cineva demisia, plec singur", a afirmat ministrul Muncii, Florin Manole, la Antena 3.

El a explicat că nu îşi permite să rateze un jalon atât de important cu un impact bugetar major.

"Eu nu-mi voi permite să ratez un jalon atât de important, care înseamnă un impact social enorm şi un impact bugetar enorm. Dacă nu o să pot face asta, din diferite motive, nici nu contează care, atunci plec", a declarat Florin Manole.

Întrebat dacă este decis să demisioneze dacă discuţiile cu sindicatele nu încep în aprilie, ministrul Florin Manole a răspuns: "Da, fără nici o discuţie".