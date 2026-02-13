„Există un acord pentru ca acestra (discuţiile - n.r.) să aibă loc, într-adevăr, săptămâna viitoare. Vă vom informa cu privire la loc şi date”, a declarat Dmitri Peskov într-un briefing de presă. El a răspuns la o întrebare privind o eventuală întâlnire săptămâna viitoare la Miami sau Abu Dhabi.

Miercuri, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Statele Unite au propus organizarea săptămâna viitoare, la Miami, a unui al treilea ciclu de negocieri directe între Kiev şi Moscova, după două întâlniri în acest an la Abu Dhabi.

Potrivit preşedintelui ucrainean, Kievul a acceptat „imediat” această întâlnire în Florida.

„Nu este important pentru noi dacă întâlnirea are loc la Miami sau Abu Dhabi. Principalul lucru este să existe rezultate”, a continuat el.

Ruşii, ucrainenii şi americanii au organizat în ultimele săptămâni două runde de negocieri la Abu Dhabi pentru încetarea ostilităţilor, în timp ce bombardamentele ruseşti mortale şi devastatoare pentru reţeaua energetică ucraineană continuă.

Şase persoane, dintre care trei fraţi tineri, au fost ucise în atacurile ruseşti nocturne asupra estului şi sudului Ucrainei, au anunţat vineri serviciile de urgenţă şi autorităţile locale.

Zelenski a spus sâmbătă că Statele Unite doresc încetarea conflictului, cel mai sângeros din Europa de la al Doilea Război Mondial, „până la începutul verii, în iunie”.

Rusia, care a lansat o ofensivă la scară largă împotriva Ucrainei în februarie 2022, ocupă aproximativ 20% din teritoriul acesteia şi face presiuni pentru a obţine controlul total asupra regiunii estice Doneţk, asigurând că o va cuceri cu forţa dacă negocierile eşuează.