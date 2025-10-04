Israelul își continuă atacurile chiar și după ce Donald Trump a cerut încetarea „imediată” a bombardamentelor

Stiri externe
04-10-2025 | 11:18
gaza
Getty

Apărarea civilă locală a raportat zeci de atacuri aeriene şi tiruri de artilerie israeliene în oraşul Gaza sâmbătă, în ciuda apelului lui Donald Trump către Israel de a înceta „imediat” bombardamentele în teritoriul palestinian.

autor
Adrian Popovici

„Noaptea a fost foarte violentă, armata israeliană efectuând zeci de atacuri aeriene şi tiruri de artilerie asupra oraşului Gaza şi a altor zone din Fâşia Gaza, în ciuda apelului preşedintelui Trump de a înceta bombardamentele”, a declarat pentru AFP purtătorul de cuvânt al Apărării civile, Mahmoud Bassal.

Bassal, a cărui agenţie este o forţă de salvare care operează sub autoritatea mişcării islamiste Hamas, a adăugat că 20 de case au fost distruse în timpul bombardamentelor nocturne.

Ilie Bolojan anunță că pachetul 3 ar putea fi adoptat curând. Reforma administrației, blocată în coaliție

Sursa: News.ro

Etichete: israel, donald trump, Fâșia Gaza,

Dată publicare: 04-10-2025 11:18

Articol recomandat de sport.ro
FOTO O poză cât o mie de cuvinte! Cum arată palmele Mihaelei Cambei după ce a cucerit trei medalii la Mondial
FOTO O poză cât o mie de cuvinte! Cum arată palmele Mihaelei Cambei după ce a cucerit trei medalii la Mondial
Citește și...
Hamas a acceptat să elibereze toți ostaticii israelieni, după amenințările lui Donald Trump. Apelul Casei Albe către Israel
Stiri externe
Hamas a acceptat să elibereze toți ostaticii israelieni, după amenințările lui Donald Trump. Apelul Casei Albe către Israel

Hamas a anunţat vineri că a acceptat să elibereze toţi ostaticii israelieni, vii sau morţi, în conformitate cu termenii propunerii preşedintelui american Donald Trump pentru încetarea ostilităţilor în Gaza

Un nou ultimatum dat de Donald Trump pentru pace în Orientul Mijlociu: „Se va dezlănțui iadul”. Cine este vizat
Stiri externe
Un nou ultimatum dat de Donald Trump pentru pace în Orientul Mijlociu: „Se va dezlănțui iadul”. Cine este vizat

Președintele SUA, Donald Trump, a stabilit duminică ca termen limită pentru ca Hamas să accepte un acord pentru încetarea războiului din Gaza, avertizând că „se va dezlănțui iadul” asupra grupării dacă aceasta nu acceptă termenii acordului.

Zeci de morți în Gaza în urma atacurilor israeliene. Hamas analizează planul propus de Trump privind încetarea războiului
Stiri externe
Zeci de morți în Gaza în urma atacurilor israeliene. Hamas analizează planul propus de Trump privind încetarea războiului

Cel puţin 57 de palestinieni au fost ucişi joi în Fâşia Gaza, în urma atacurilor israeliene şi a schimburilor de focuri, au transmis oficialii din sănătate.

Recomandări
Ilie Bolojan anunță că pachetul 3 ar putea fi adoptat curând. Reforma administrației, blocată în coaliție
Stiri actuale
Ilie Bolojan anunță că pachetul 3 ar putea fi adoptat curând. Reforma administrației, blocată în coaliție

Reforma administrației este o urgență pentru a ține cheltuielile sub control, spune prim-ministrul Ilie Bolojan, la bilanțul primelor 100 de zile de guvernare.

Hamas a acceptat să elibereze toți ostaticii israelieni, după amenințările lui Donald Trump. Apelul Casei Albe către Israel
Stiri externe
Hamas a acceptat să elibereze toți ostaticii israelieni, după amenințările lui Donald Trump. Apelul Casei Albe către Israel

Hamas a anunţat vineri că a acceptat să elibereze toţi ostaticii israelieni, vii sau morţi, în conformitate cu termenii propunerii preşedintelui american Donald Trump pentru încetarea ostilităţilor în Gaza

Ciclonul mediteranean a adus iarna în octombrie. Inundații pe străzile din Capitală, copaci doborâți și ninsori la munte
Stiri actuale
Ciclonul mediteranean a adus iarna în octombrie. Inundații pe străzile din Capitală, copaci doborâți și ninsori la munte

Ciclonul mediteranean care a ajuns în România a măturat jumătate de țară și a adus iarna la început de octombrie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 04 Octombrie 2025

02:02:29

Alt Text!
Superspeed
S9E21

21:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Andrei Bănuță la Întrebarea mesei rotunde

41:12

Alt Text!
La Măruță
03 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28