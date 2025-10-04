Israelul trimite o delegație în Egipt pentru discuții. Planul de pace al lui Trump pentru Gaza

Israel este pregătit să trimită o delegație în Egipt pentru a participa la discuții privind planul de pace al președintelui american Donald Trump pentru Fâșia Gaza.

Negocierile ar putea începe duminică în oraşul de coastă al-Arish, situat în apropierea Fâşiei Gaza, iar emisarul special al SUA, Steve Witkoff, ar urma să participe, de asemenea, la discuții, a informat sâmbătă presa israeliană, relatează DPA, preluat de Agerpres.

Citând o persoană implicată în negocieri, postul de televiziune Kan a relatat că oficialii israelieni urmează să plece în decurs de o zi. Postul de televiziune Channel 12 din Israel a informat, de asemenea, că discuţiile ar putea începe duminică.

Pentru moment nu există nicio confirmare oficială din partea Israelului, arată sursa citată.

Locația și participanții la negocieri

Surse de securitate din Egipt au declarat că o rundă de negocieri va avea loc duminică în oraşul de coastă al-Arish, situat în apropierea Fâşiei Gaza. Oficialii egipteni nu au confirmat încă discuţiile.

Mai multe mass-media au afirmat că emisarul special al SUA, Steve Witkoff, va călători, de asemenea, în regiune pentru a participa la negocieri, subliniind implicarea directă a administrației Trump în procesul de mediere.

Prioritatea Israelului: eliberarea ostaticilor

Potrivit Channel 12, Israelul doreşte negocieri scurte şi este pregătit să discute pentru moment doar despre eliberarea ostaticilor, amânând alte chestiuni controversate pentru o dată ulterioară.

Discuțiile vin în contextul eforturilor administrației Trump de a media un acord de încetare a focului și de pace în Fâșia Gaza, după luni de conflict intens. Planul de pace al lui Trump pentru regiunea Gaza nu a fost dezvăluit în detaliu public.

