Israelul trimite o delegație în Egipt pentru discuții. Planul de pace al lui Trump pentru Gaza

Stiri externe
04-10-2025 | 15:23
armata israel, soldati israel
Getty

Israel este pregătit să trimită o delegație în Egipt pentru a participa la discuții privind planul de pace al președintelui american Donald Trump pentru Fâșia Gaza.

autor
Mihai Niculescu

Negocierile ar putea începe duminică în oraşul de coastă al-Arish, situat în apropierea Fâşiei Gaza, iar emisarul special al SUA, Steve Witkoff, ar urma să participe, de asemenea, la discuții, a informat sâmbătă presa israeliană, relatează DPA, preluat de Agerpres.

Citând o persoană implicată în negocieri, postul de televiziune Kan a relatat că oficialii israelieni urmează să plece în decurs de o zi. Postul de televiziune Channel 12 din Israel a informat, de asemenea, că discuţiile ar putea începe duminică.

Pentru moment nu există nicio confirmare oficială din partea Israelului, arată sursa citată.

Locația și participanții la negocieri

Surse de securitate din Egipt au declarat că o rundă de negocieri va avea loc duminică în oraşul de coastă al-Arish, situat în apropierea Fâşiei Gaza. Oficialii egipteni nu au confirmat încă discuţiile.

Citește și
donald trump
Un nou ultimatum dat de Donald Trump pentru pace în Orientul Mijlociu: „Se va dezlănțui iadul”. Cine este vizat

Mai multe mass-media au afirmat că emisarul special al SUA, Steve Witkoff, va călători, de asemenea, în regiune pentru a participa la negocieri, subliniind implicarea directă a administrației Trump în procesul de mediere.

Prioritatea Israelului: eliberarea ostaticilor

Potrivit Channel 12, Israelul doreşte negocieri scurte şi este pregătit să discute pentru moment doar despre eliberarea ostaticilor, amânând alte chestiuni controversate pentru o dată ulterioară.

Discuțiile vin în contextul eforturilor administrației Trump de a media un acord de încetare a focului și de pace în Fâșia Gaza, după luni de conflict intens. Planul de pace al lui Trump pentru regiunea Gaza nu a fost dezvăluit în detaliu public.

Sursa: Pro TV

Etichete: israel, egipt, pace, Fâșia Gaza,

Dată publicare: 04-10-2025 15:10

Articol recomandat de sport.ro
FOTO O poză cât o mie de cuvinte! Cum arată palmele Mihaelei Cambei după ce a cucerit trei medalii la Mondial
FOTO O poză cât o mie de cuvinte! Cum arată palmele Mihaelei Cambei după ce a cucerit trei medalii la Mondial
Citește și...
Israelul își continuă atacurile chiar și după ce Donald Trump a cerut încetarea „imediată” a bombardamentelor
Stiri externe
Israelul își continuă atacurile chiar și după ce Donald Trump a cerut încetarea „imediată” a bombardamentelor

Apărarea civilă locală a raportat zeci de atacuri aeriene şi tiruri de artilerie israeliene în oraşul Gaza sâmbătă, în ciuda apelului lui Donald Trump către Israel de a înceta „imediat” bombardamentele în teritoriul palestinian.

Un nou ultimatum dat de Donald Trump pentru pace în Orientul Mijlociu: „Se va dezlănțui iadul”. Cine este vizat
Stiri externe
Un nou ultimatum dat de Donald Trump pentru pace în Orientul Mijlociu: „Se va dezlănțui iadul”. Cine este vizat

Președintele SUA, Donald Trump, a stabilit duminică ca termen limită pentru ca Hamas să accepte un acord pentru încetarea războiului din Gaza, avertizând că „se va dezlănțui iadul” asupra grupării dacă aceasta nu acceptă termenii acordului.

Proteste și tensiuni diplomatice după ce armata israeliană a oprit aproape toate ambarcațiunile flotilei pentru Gaza
Stiri externe
Proteste și tensiuni diplomatice după ce armata israeliană a oprit aproape toate ambarcațiunile flotilei pentru Gaza

Israelul a fost criticat joi la nivel internațional după ce armata a interceptat o flotilă cu ajutoare pentru Gaza și a reținut peste 450 de activiști, printre care Greta Thunberg.

Zeci de morți în Gaza în urma atacurilor israeliene. Hamas analizează planul propus de Trump privind încetarea războiului
Stiri externe
Zeci de morți în Gaza în urma atacurilor israeliene. Hamas analizează planul propus de Trump privind încetarea războiului

Cel puţin 57 de palestinieni au fost ucişi joi în Fâşia Gaza, în urma atacurilor israeliene şi a schimburilor de focuri, au transmis oficialii din sănătate.

Giorgia Meloni critică din nou flotila pentru Gaza, după ce 22 de italieni au fost arestaţi de Israel
Stiri externe
Giorgia Meloni critică din nou flotila pentru Gaza, după ce 22 de italieni au fost arestaţi de Israel

Italia a anunţat joi că, "la acest stadiu", 22 de cetăţeni italieni ce participau la flotila pentru Gaza au fost arestaţi de Israel, o misiune umanitară pe care şefa guvernului italian a criticat-o din nou, informează AFP.

Recomandări
Rușii au lovit un tren plin cu pasageri în regiunea ucraineană Sumîi. Zeci de victime raportate | Video
Stiri externe
Rușii au lovit un tren plin cu pasageri în regiunea ucraineană Sumîi. Zeci de victime raportate | Video

Forțele armate ruse au atacat gara din comunitatea Șostka din regiunea ucraineană Sumîi, a anunțat pe 4 octombrie șeful administrației regionale, Oleg Grigorov. El a spus că trenul de pasageri Șostka-Kiev a fost lovit.

Reducerile de posturi și de salarii la ANRE, ASF și ANCOM. Nicușor Dan a promulgat una dintre legile din Pachetul 2
Stiri Politice
Reducerile de posturi și de salarii la ANRE, ASF și ANCOM. Nicușor Dan a promulgat una dintre legile din Pachetul 2

Președintele Nicușor Dan a anunțat promulgarea legii privind activitatea ANRE, ASF și ANCOM, una dintre legile importante din al doilea pachet de reforme asumat de Guvern.

Ciclonul mediteranean a adus iarna în octombrie. Inundații pe străzile din Capitală, copaci doborâți și ninsori la munte
Stiri actuale
Ciclonul mediteranean a adus iarna în octombrie. Inundații pe străzile din Capitală, copaci doborâți și ninsori la munte

Ciclonul mediteranean care a ajuns în România a măturat jumătate de țară și a adus iarna la început de octombrie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 04 Octombrie 2025

02:02:29

Alt Text!
Superspeed
S9E21

21:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Andrei Bănuță la Întrebarea mesei rotunde

41:12

Alt Text!
La Măruță
03 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28