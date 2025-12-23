MApN: Noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. A fost emis mesaj RO-Alert

23-12-2025 | 08:48
drone

Sistemele radar ale MApN au detectat, marţi noaptea, două ţinte aeriene în spaţiul ucrainean, în evoluţie pe direcţia Reni şi Chilia, pe fondul unor noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România.

Ioana Andreescu

Ministerul Apărării Naţionale a precizat că nu au fost semnalate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional. A fost emis mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul judeţului Tulcea şi sud-estul judeţului Galaţi.

„În cursul nopții de 22 spre 23 decembrie au avut loc atacuri cu drone efectuate de forțele ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene din proximitatea frontierei cu România. La ora 01.10, sistemele radar ale MApN au detectat două ținte aeriene în spațiul ucrainean, în evoluție pe direcția Reni și Chilia”, anunță marți dimineață MApN.

La ora 01.26, populația din nordul județului Tulcea și sud-estul județului Galați a fost avertizată prin mesaj RO-Alert.

Radarele au detectat un alt grup de drone deplasându-se în direcția portului Reni, raportându-se la scurt timp explozii pe teritoriul Ucrainei.

„Nu au fost semnalate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național, iar starea de alertă s-a ridicat la ora 02.15”, precizează MApN.

Dată publicare: 23-12-2025 08:16

