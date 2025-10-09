Donald Trump susține că Hamas va elibera ostaticii israelieni „probabil luni”: „Gaza va fi un loc mult mai sigur”

Donald Trump a declarat că SUA vor juca un rol important în reconstrucţia Gazei şi în menţinerea siguranţei şi păcii în această zonă.

„Vom fi implicaţi în a-i ajuta să aibă succes şi să menţină pacea”, a declarat preşedintele pentru Fox News, la câteva ore după ce a anunţat că Israelul şi Hamas au convenit asupra primei faze a planului său de pace. Trump a adăugat că este „foarte încrezător că va fi pace în Orientul Mijlociu”, a relatat AFP.

Donald Trump a declarat, miercuri, că este încredinţat că ostaticii reţinuţi în Fâşia Gaza vor fi „înapoi luni”, într-un interviu acordat canalului Fox News, după anunţarea unui acord de încetare a focului între Hamas şi Israel.

„Proabil ostaticii vor fi înapoi luni (...) inclusiv cadavrele celor morţi”, a declarat preşedintele american.

Dintre cele 251 de persoane răpite în timpul atacului Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, care a declanşat războiul din Gaza, 47 sunt încă ostatici în teritoriul palestinian, dintre care 25 au murit, potrivit armatei israeliene.

„Credem că Gaza va fi un loc mult mai sigur, reconstruit, iar alte ţări din regiune o vor ajuta să se refacă, deoarece deţin bogăţii enorme şi doresc ca acest lucru să se întâmple. Iar noi (Statele Unite) ne vom implica pentru a-i ajuta să facă din acest proiect un succes şi pentru a contribui la menţinerea păcii”, a asigurat Donald Trump.

El crede că şi Iranul „va participa la procesul de pace” din Gaza.

„Întreaga lume s-a raliat acestui acord (...) Atât de multe ţări la care nu v-aţi fi gândit au (...) făcut tot ce era necesar”, a afirmat preşedintele american.

„Este un lucru foarte bun pentru Israel, pentru musulmani, pentru ţările arabe (...) pentru Statele Unite”, a continuat el, adăugând: „Este mai mult decât (pacea în) Gaza. Este pacea în Orientul Mijlociu.”

Israelul şi Hamas „au acceptat prima fază” a planului de pace propus de Trump

Într-un mesaj publicat miercuri pe reţeaua sa Truth Social, preşedintele american a anunţat că atât Israelul, cât şi Hamas au „acceptat prima fază” a planului său de pace pentru Gaza, în cadrul negocierilor indirecte de la Sharm el-Sheikh, în Egipt.

Bazate pe planul Trump, aceste negocieri, lansate luni, au avut loc la doi ani de la începutul războiului din Fâşia Gaza, declanşat de un atac fără precedent al mişcării islamiste palestiniene împotriva Israelului, la 7 octombrie 2023.

Planul Trump, publicat la 29 septembrie de Casa Albă, prevede un armistiţiu, un schimb al ostaticilor răpiţi la 7 octombrie 2023 cu prizonieri palestinieni reţinuţi de Israel, retragerea treptată a armatei israeliene din Gaza şi dezarmarea Hamas.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













