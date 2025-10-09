Donald Trump susține că Hamas va elibera ostaticii israelieni „probabil luni”: „Gaza va fi un loc mult mai sigur”

Stiri externe
09-10-2025 | 07:25
Donald Trump
Getty Images

Donald Trump a declarat că SUA vor juca un rol important în reconstrucţia Gazei şi în menţinerea siguranţei şi păcii în această zonă.

autor
Claudia Alionescu

Vom fi implicaţi în a-i ajuta să aibă succes şi să menţină pacea”, a declarat preşedintele pentru Fox News, la câteva ore după ce a anunţat că Israelul şi Hamas au convenit asupra primei faze a planului său de pace. Trump a adăugat că este „foarte încrezător că va fi pace în Orientul Mijlociu”, a relatat AFP.

Donald Trump a declarat, miercuri, că este încredinţat că ostaticii reţinuţi în Fâşia Gaza vor fi „înapoi luni”, într-un interviu acordat canalului Fox News, după anunţarea unui acord de încetare a focului între Hamas şi Israel.

Proabil ostaticii vor fi înapoi luni (...) inclusiv cadavrele celor morţi”, a declarat preşedintele american.

Dintre cele 251 de persoane răpite în timpul atacului Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, care a declanşat războiul din Gaza, 47 sunt încă ostatici în teritoriul palestinian, dintre care 25 au murit, potrivit armatei israeliene.

Citește și
armata israel, soldati israel
Analiză: Cât de puternic mai este Hamas la doi ani după atacurile din 7 octombrie. Gruparea pare slăbită, dar nu înfrântă

Credem că Gaza va fi un loc mult mai sigur, reconstruit, iar alte ţări din regiune o vor ajuta să se refacă, deoarece deţin bogăţii enorme şi doresc ca acest lucru să se întâmple. Iar noi (Statele Unite) ne vom implica pentru a-i ajuta să facă din acest proiect un succes şi pentru a contribui la menţinerea păcii”, a asigurat Donald Trump.

El crede că şi Iranul „va participa la procesul de pace” din Gaza.

Întreaga lume s-a raliat acestui acord (...) Atât de multe ţări la care nu v-aţi fi gândit au (...) făcut tot ce era necesar”, a afirmat preşedintele american.

Este un lucru foarte bun pentru Israel, pentru musulmani, pentru ţările arabe (...) pentru Statele Unite”, a continuat el, adăugând: „Este mai mult decât (pacea în) Gaza. Este pacea în Orientul Mijlociu.”

Israelul şi Hamas „au acceptat prima fază” a planului de pace propus de Trump

Într-un mesaj publicat miercuri pe reţeaua sa Truth Social, preşedintele american a anunţat că atât Israelul, cât şi Hamas au „acceptat prima fază” a planului său de pace pentru Gaza, în cadrul negocierilor indirecte de la Sharm el-Sheikh, în Egipt.

Bazate pe planul Trump, aceste negocieri, lansate luni, au avut loc la doi ani de la începutul războiului din Fâşia Gaza, declanşat de un atac fără precedent al mişcării islamiste palestiniene împotriva Israelului, la 7 octombrie 2023.

Planul Trump, publicat la 29 septembrie de Casa Albă, prevede un armistiţiu, un schimb al ostaticilor răpiţi la 7 octombrie 2023 cu prizonieri palestinieni reţinuţi de Israel, retragerea treptată a armatei israeliene din Gaza şi dezarmarea Hamas.

Prețul aurului a atins un nou record. Specialiștii se așteaptă să continue creșterea istorică

Sursa: News.ro

Etichete: razboi, SUA, israel, donald trump, hamas, Fâșia Gaza,

Dată publicare: 09-10-2025 07:18

Articol recomandat de sport.ro
OFICIAL Ce lovitură pentru România! Guvernul Bolojan naturalizează o sportivă uriașă
OFICIAL Ce lovitură pentru România! Guvernul Bolojan naturalizează o sportivă uriașă
Citește și...
Navele noii flotile spre Gaza au fost interceptate de armata israeliană în largul mării. Greta Thunberg, printre expulzați
Stiri externe
Navele noii flotile spre Gaza au fost interceptate de armata israeliană în largul mării. Greta Thunberg, printre expulzați

Forțele armate israeliene au interceptat, miercuri dimineață, mai multe nave ale noii flotile internaționale pentru Gaza, au anunțat Ministerul israelian al Apărării și coaliția Global Sumud Flotilla, coordonatoarea inițiativei umanitare, potrivit AFP.

Analiză: Cât de puternic mai este Hamas la doi ani după atacurile din 7 octombrie. Gruparea pare slăbită, dar nu înfrântă
Stiri externe
Analiză: Cât de puternic mai este Hamas la doi ani după atacurile din 7 octombrie. Gruparea pare slăbită, dar nu înfrântă

La doi ani după ce Israelul a început campania militară împotriva grupului militant din Gaza, observatorii spun că Hamas este slăbit, dar nu învins, în cazul în care luptele vor reîncepe.

Trump afirmă că există o „șansă reală” pentru un acord de pace în Gaza: „Suntem foarte aproape”
Stiri externe
Trump afirmă că există o „șansă reală” pentru un acord de pace în Gaza: „Suntem foarte aproape”

Preşedintele american Donald Trump a dat asigurări marţi că există o "şansă reală" să se ajungă la un acord de pace pentru Gaza, într-un moment în care discuţiile indirecte dintre emisarii israelieni şi Hamas continuă în Egipt. 

Planul Trump pentru Gaza, contestat: Hamas acceptă dezarmarea parțială, dar respinge comitetul internațional de tranziție
Stiri externe
Planul Trump pentru Gaza, contestat: Hamas acceptă dezarmarea parțială, dar respinge comitetul internațional de tranziție

Gruparea islamistă palestiniană Hamas a acceptat marţi să predea armele unui comitet egipteano-palestinian, dar a respins categoric predarea conducerii Fâşiei Gaza unui comitet internaţional de tranziţie, a declarat agenţiei EFE o sursă palestiniană. 

Israel și Hamas încep negocierile, în Egipt, pentru încetarea războiului. Punctul-cheie evitat în planul de pace
Stiri externe
Israel și Hamas încep negocierile, în Egipt, pentru încetarea războiului. Punctul-cheie evitat în planul de pace

Delegaţii din partea Hamas, Israelului şi Statelor Unite vor începe luni, în Egipt, negocieri indirecte pentru eliberarea ostaticilor reţinuţi în Gaza şi pentru a pune capăt unui război care durează de aproape doi ani în teritoriul palestinian.

Recomandări
Cantitate-record de apă în București după ploile din ultimele zile. Ce a lăsat ciclonul în urma sa: „Nu e deloc în regulă”
Stiri actuale
Cantitate-record de apă în București după ploile din ultimele zile. Ce a lăsat ciclonul în urma sa: „Nu e deloc în regulă”

În București a continuat să plouă toată noaptea, iar segmente din Șoseaua de Centură au fost inundate. În aceste zone s-a circulat cu greu, iar unii șoferi au și rămas blocați timp de câteva minute.

Israelul și Hamasul au ajuns la un acord pentru prima fază a planului stabilit de Trump pentru o pace „durabilă” în Gaza
Stiri externe
Israelul și Hamasul au ajuns la un acord pentru prima fază a planului stabilit de Trump pentru o pace „durabilă” în Gaza

După doi ani de război, Israel şi Hamas au convenit joi dimineaţă asupra unui armistiţiu în Gaza, în cadrul planului lui Donald Trump de a instaura o pace „durabilă” în regiune, preşedintele SUA declarând că se aşteaptă la eliberarea ostaticilor luni.

Cum a scăpat Alina Bica de închisoare: Judecătorii au echivalat arestul de acasă pe timpul nopţii cu detenţia în penitenciar
Stiri Justitie
Cum a scăpat Alina Bica de închisoare: Judecătorii au echivalat arestul de acasă pe timpul nopţii cu detenţia în penitenciar

Magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti au apelat la un artificiu juridic pentru a o scăpa pe Alina Bica de efectele condamnării de patru ani de închisoare primită în anul 2019.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 08 Octombrie 2025

48:48

Alt Text!
La Măruță
08 Octombrie 2025

01:30:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Octombrie 2025

01:45:57

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28