Președintele palestinian dorește „pace, securitate şi stabilitate" cu Israelul. „Este un moment istoric”

Stiri externe
10-10-2025 | 07:11
Mahmoud Abbas
Getty

Preşedintele palestinian Mahmoud Abbas a declarat joi, într-un interviu rar acordat unei televiziuni israeliene, că îşi doreşte „pace, securitate şi stabilitate" între palestinieni şi Israel, relatează AFP, preluat de Agerpres.

autor
Sabrina Saghin

„Ceea ce s-a întâmplat astăzi este un moment istoric", a declarat Abbas într-un interviu acordat Canalului 12 din Ramallah, sediul Autorităţii Palestiniene, cu privire la acordul de încetare a focului în Gaza anunţat de Statele Unite.

„Am sperat şi ne păstrăm speranţa că vom putea pune capăt vărsării de sânge din ţara noastră, fie în Fâşia Gaza, Cisiordania sau Ierusalimul de Est", a adăugat el.

„Astăzi, suntem foarte fericiţi că această vărsare de sânge s-a încheiat. Sperăm că aşa va fi şi că pacea, securitatea şi stabilitatea vor domni între noi şi Israel", a spus Mahmoud Abbas.

Acord între Israel şi Hamas pentru încetarea focului

Israel şi Hamas au ajuns la un acord miercuri privind prima fază a planului de pace al preşedintelui american Donald Trump pentru Gaza, o încetare a focului şi un acord privind eliberarea ostaticilor care ar putea deschide calea pentru a pune capăt războiului de doi ani care a destabilizat Orientul Mijlociu.

Citește și
Benjamin Netanyahu
Prima reacție a lui Netanyahu, după recunoaşterea statului Palestina de mai multe ţări: „Nu obligă în niciun fel” Israelul

La doar o zi după împlinirea a doi ani de la atacul Hamas în sudul Israelului care a declanşat asaltul său devastator în Gaza, discuţiile indirecte din Egipt au dus la un acord privind faza iniţială a planului-cadru pentru pace al lui Donald Trump în 20 de puncte.

Sursa: Agerpres

Etichete: israel, Palestina, hamas, Fâșia Gaza, mahmoud abbas,

Dată publicare: 10-10-2025 07:11

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Ce s-a întâmplat cu Nadal? Poza care a stârnit mii de comentarii, la zece luni de la retragerea spaniolului din tenis
FOTO Ce s-a întâmplat cu Nadal? Poza care a stârnit mii de comentarii, la zece luni de la retragerea spaniolului din tenis
Citește și...
”Va fi pace”. Plan spectaculos al lui Trump: Hamas eliberează ostaticii și iese din Palestina. Ce dă în schimb Israelul
Stiri externe
”Va fi pace”. Plan spectaculos al lui Trump: Hamas eliberează ostaticii și iese din Palestina. Ce dă în schimb Israelul

Hamas va elibera toți ostaticii, vii și morți, după care se va dezarma și va părăsi Palestina, urmând ca Israelul să nu anexeze Cisiordania și Gaza. Planul aparține lui Donald Trump și este prezentat atât de Haaretz, cât și de CNN.

Prima reacție a lui Netanyahu, după recunoaşterea statului Palestina de mai multe ţări: „Nu obligă în niciun fel” Israelul
Stiri externe
Prima reacție a lui Netanyahu, după recunoaşterea statului Palestina de mai multe ţări: „Nu obligă în niciun fel” Israelul

Recunoaşterea recentă a statului Palestina de către mai multe ţări europene, printre care Franţa şi Belgia, „nu obligă în niciun fel Israelul”, a declarat, miercuri seara, premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Coloana lui Macron, blocată de cea a lui Trump, la New York. Liderul Franței l-a sunat imediat pe președintele SUA | VIDEO
Stiri externe
Coloana lui Macron, blocată de cea a lui Trump, la New York. Liderul Franței l-a sunat imediat pe președintele SUA | VIDEO

Preşedintele francez Emmanuel Macron a fost nevoit să meargă pe jos, la New York, după ce a recunoscut într-un discurs Palestina ca stat la tribuna ONU, din cauză că convoiul său a fost blocat de coloana oficială a lui Donald Trump la o intersecţie.

Recomandări
România, în centrul atenției Parlamentului European. Deputații cer sancțiuni dure după atacurile hibride ale Rusiei
Stiri externe
România, în centrul atenției Parlamentului European. Deputații cer sancțiuni dure după atacurile hibride ale Rusiei

Parlamentul European a adoptat o rezoluție care cere un răspuns unitar al Uniunii Europene la atacurile hibride și încălcările spațiului aerian de către Rusia.

Cum au decis judecătorii să îi reducă pedeapsa lui Sorin Oprescu. Ministerul Justiției cere din nou extrădarea lui
Stiri Justitie
Cum au decis judecătorii să îi reducă pedeapsa lui Sorin Oprescu. Ministerul Justiției cere din nou extrădarea lui

După mai bine de trei ani de la condamnarea definitivă pentru acuzații de corupție, judecătorii Curții de Apel București au redus astăzi cu un an pedeapsa lui Sorin Oprescu.

Lista primăriilor cu datorii la CAS și CASS, publicată săptămâna viitoare. Bolojan: „Nu mai avem resurse”
Stiri Politice
Lista primăriilor cu datorii la CAS și CASS, publicată săptămâna viitoare. Bolojan: „Nu mai avem resurse”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că, săptămâna viitoare, va fi publicată lista autorităților publice care au avut restanțe la plata CAS și CASS în luna august.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 9 Octombrie 2025

44:49

Alt Text!
La Măruță
9 Octombrie 2025

01:31:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Octombrie 2025

01:45:37

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28