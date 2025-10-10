Președintele palestinian dorește „pace, securitate şi stabilitate" cu Israelul. „Este un moment istoric”

Preşedintele palestinian Mahmoud Abbas a declarat joi, într-un interviu rar acordat unei televiziuni israeliene, că îşi doreşte „pace, securitate şi stabilitate" între palestinieni şi Israel, relatează AFP, preluat de Agerpres.

„Ceea ce s-a întâmplat astăzi este un moment istoric", a declarat Abbas într-un interviu acordat Canalului 12 din Ramallah, sediul Autorităţii Palestiniene, cu privire la acordul de încetare a focului în Gaza anunţat de Statele Unite.

„Am sperat şi ne păstrăm speranţa că vom putea pune capăt vărsării de sânge din ţara noastră, fie în Fâşia Gaza, Cisiordania sau Ierusalimul de Est", a adăugat el.

„Astăzi, suntem foarte fericiţi că această vărsare de sânge s-a încheiat. Sperăm că aşa va fi şi că pacea, securitatea şi stabilitatea vor domni între noi şi Israel", a spus Mahmoud Abbas.

Acord între Israel şi Hamas pentru încetarea focului

Israel şi Hamas au ajuns la un acord miercuri privind prima fază a planului de pace al preşedintelui american Donald Trump pentru Gaza, o încetare a focului şi un acord privind eliberarea ostaticilor care ar putea deschide calea pentru a pune capăt războiului de doi ani care a destabilizat Orientul Mijlociu.

La doar o zi după împlinirea a doi ani de la atacul Hamas în sudul Israelului care a declanşat asaltul său devastator în Gaza, discuţiile indirecte din Egipt au dus la un acord privind faza iniţială a planului-cadru pentru pace al lui Donald Trump în 20 de puncte.

