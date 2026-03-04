Una dintre cele mai moderne nave de război ale Iranului, scufundată de un submarin în largul Sri Lanka

Război în Iran, a cincea zi. Regimul iranian afirmă că nu va negocia cu Statele Unite: „Putem continua cât timp dorim” VIDEO
Cel puțin 101 persoane au fost date dispărute și 78 rănite în urma unui atac lansat miercuri de un submarin asupra unei nave iraniene de război în largul coastei Sri Lanka.

autor
Cristian Anton

Una dintre cele mai moderne nave de război ale Iranului, IRIS Dena (foto), a fost scufundată miercuri în largul Sri Lanka de un submarin, transmit Reuters și The Maritime Executive. Cel puțin 100 de marinari sunt dați dispăruți, în timp ce alți 78 au fost recuperați și sunt răniți. 

Nu se cunosc la această oră detalii despre submarinul care a lansat atacul asupra navei iraniene, dar forțele americane au scufundat sistematic nave de război ale Iranului

Forțele Marinei din Sri Lanka au salvat aproximativ 30 de iranieni de pe nava de război iraniană IRIS Dena, care a emis un apel de urgență și a raportat că se scufundă, precizează The Maritime Executive.

Potrivit oficialilor din Sri Lanka, un apel de urgență a venit miercuri dimineață devreme de pe fregata IRIS Dena. Nava se scufunda în largul insulei Galle, iar Marina din Sri Lanka a lansat o misiune de salvare cu asistență din partea Forțelor Aeriene din Sri Lanka.

Fregata IRIS Dena era una dintre cele mai moderne nave de război ale Iranului

Ministrul de Externe, Vijitha Herath, le-a declarat parlamentarilor mai târziu în cursul zilei că la bordul navei IRIS Dena se aflau 180 de marinari iranieni și că între 30 și 35 de persoane au fost salvate. Supraviețuitorii au fost transportați la spitalul național din Galle. Reuters scrie că numărul celor răniți și recuperați ar fi de 78 de persoane.

Cauza incidentului nu a fost dezvăluită imediat. Forțele americane din cadrul Comandamentului Central au scufundat sistematic nave de război iraniene în Orientul Mijlociu și susțin că au eliminat 17 vase până în prezent. Marți, comandamentul american s-a angajat să continue până când marina iraniană va dispărea. Galle se află la mii de kilometri de zona de conflict și se află în zona de responsabilitate a Comandamentului Indo-Pacific.

Fregata IRIS Dena a fost una dintre cele mai moderne nave de luptă ale Iranului. Dată în funcțiune în 2021, nava avea motoare și armament construite local. A câștigat publicitate în 2022-2023 prin participarea sa la un tur în jurul lumii. A fost trimisă în India pentru exercițiile International Fleet Review 2026 și tocmai încheiase acest eveniment înainte de scufundare.

Război în Iran, a cincea zi. Israel a anunţat că a lansat un „val mare” de noi atacuri asupra Iranului

