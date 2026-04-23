În satele din nordul Olteniei, în grădini și solarii, gospodarii și-au acoperit plantele cu încă un rând de folie, în speranța că le vor salva de la bruma care a căzut pe suprafețe întinse. Iar la această oră, trei sferturi din țară, se află sub avertizare de vânt extrem.

În satele din nordul județului Gorj s-au înregistrat în această dimineață minus 3 grade.

Marian Udrescu, fermier: „Vremea e foarte schimbătoare și trebuie să ne protejăm și noi împotriva frigului. Munca noastră știți cum e, pierdem într-o seară tot.”

Constantin Pârvulescu, fermier: „Miercuri noapte a fost foarte frig și le-am acoperit și câteodată le facem și focul când e frig. Nu, sub nicio formă nu ne gândeam că vine frigul. Pe solar se și vede cum picură acum la căldură.”

Localnic: „Foarte frig, minus 3 grade – s-a simțit din plin – pomii și culturile care au răsărit sunt vai și amar de ele. Ca în fiecare an, ne-am obișnuit, mai ales aici că e foarte frig.”

Localnică: „Foarte, foarte rece. S-a simțit, păi e apa înghețată, ne uitarăm la găini, la câini, era apa înghețată.”

Pentru a face față frigului, unii au căutat hainele groase de astă iarnă și le-au purtat din nou, deși sperau că iarna a plecat.

Localnică: „Ne-am înfofolit, că am lăpădat haina de iarnă, am pus-o bine și acum o luarăm iară.”

Localnică: „Eu sunt bătrână, ce să fac, mi-e frig oricum. A fost rece – foarte rece, că e brumă.”

Meteorologii anunță o încălzire ușoară a vremii pe parcursul următoarelor nopți, dar temperaturile vor fi în continuare scăzute pentru această perioadă. Deocamdată, joi, aproape toată țara se află sub Cod galben și portocaliu de lapoviță, brumă și vânt puternic.