Tehnologia modernă este prezentă pe mai toate standurile de la Târgul Canton, cea mai mare expoziție comercială din China.

Un robot sferic, dotat cu lumini și alarme, atrage rapid atenția vizitatorilor, care îl fotografiază și pun întrebări. Producătorul spune că dispozitivul este deja folosit pentru patrulare și misiuni de detecție în zone periculoase sau greu accesibile oamenilor.

Duan Tianye, director adjunct al companiei Luoteng (Hangzhou) Science and Technology Co.: „De exemplu, oamenii nu sunt potriviți pentru a parcurge distanțe lungi pe drumuri neasfaltate, astfel că roboții pot fi folosiți pentru inspecții. În situații de urgență, autoritățile de securitate publică pot utiliza roboții pentru a transmite avertismente și a dispersa mulțimea, contribuind astfel la evitarea accidentelor”.

Inteligența artificială i-a convins pe mulți producători să-i dea o șansă. O companie, cunoscută inițial pentru căști, a lansat o pereche de ochelari și un reportofon cu funcții AI, dar și un inel inteligent care poate controla telefonul.

Lu Yinan, manager de marketing de produs la Havit: „Uite, aici este o zonă interactivă. În prezent, oamenii petrec mult timp urmărind videoclipuri scurte. Când telefonul este așezat pe masă, derularea frecventă a ecranului este incomodă. Pentru a rezolva acest lucru, am creat o zonă interactivă pe inel, în care o simplă glisare permite derularea, iar o atingere oprește videoclipul”.

La un alt stand, vedem un asistent AI care identifică, pe baza unor simple imagini, defecțiuni la echipamente.

În timpul demonstrației, sistemul a găsit o scurgere de ulei la un excavator și a generat automat un raport complet, cu sfaturi pentru reparație.

Creatorii spun că poate crește eficiența muncii de două până la trei ori, comparativ cu inginerii obișnuiți.

Zhang Zonggai, director de marketing și branding, Grupul IROOTECH: „De ce am adoptat inteligența artificială? Să luăm exemplul Fix Master. Acesta există din cauza lipsei de specialiști calificați, în timp ce companiile se extind rapid. În astfel de condiții, tehnologia trebuie folosită pentru a sprijini personalul existent. De exemplu, un inginer cu doar unu-două ani de experiență poate realiza sarcini care, în mod normal, ar necesita cinci-șase ani de experiență”.

În ultimul an, utilizarea aplicațiilor AI în China a explodat: potrivit unui raport guvernamental, peste 600 de milioane de oameni din cei 1,4 miliarde de locuitori folosesc deja inteligență artificială generativă.