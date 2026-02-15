Acest acord a fost semnat de Statele Unite în 2021 cu Regatul Unit și Australia, cu scopul de a limita influența Chinei în Pacific, ceea ce a dus la anularea unui mega-contract între Canberra și Franța.

Investiție inițială de miliarde pentru submarine nucleare

Investiția inițială anunțată de 3,9 miliarde de dolari australieni (2,4 miliarde de euro) reprezintă "o investiție crucială pentru a oferi Australiei submarine cu propulsie nucleară echipate cu arme convenționale", a declarat prim-ministrul într-un comunicat.

Acordul prevede dotarea Australiei cu o flotă de submarine americane avansate și dezvoltarea în comun a unei game de tehnologii militare.

Investiții totale estimate la 30 de miliarde de dolari australieni

Pe termen lung, investiția în șantierul naval este estimată la un total de 30 de miliarde de dolari australieni (18 miliarde de euro).

Costul total, incluzând submarinele, s-ar putea apropia de 200 de miliarde de euro în următorii 30 de ani. Australia trebuie, de asemenea, să achiziționeze tehnologia necesară pentru a-și construi propriile submarine în viitor.

Primele submarine americane vor fi achiziționate începând cu 2032

Submarinele americane, a căror achiziție va începe în 2032, vor fi esențiale pentru planul Canberrei de a-și spori capacitățile de a lansa atacuri la mare distanță în Pacific, unde China își consolidează influența.

Potrivit ministrului australian al apărării, Richard Marles, noul șantier naval, care va fi construit lângă Adelaide (sud-est), va fi un element cheie al acestui program.

Criză diplomatică majoră cu Franța după anularea contractului

"Transformarea continuă de la Osborne demonstrează că Australia este pe calea cea bună pentru a dezvolta capacitatea suverană de a fabrica propriile submarine cu propulsie nucleară pentru deceniile următoare", a spus el.

Acest proiect a declanșat o criză diplomatică gravă și de lungă durată cu Franța în 2021. Canberra alesese inițial submarine franceze pentru un contract în valoare de miliarde de dolari, înainte de a-l anula și de a apela la Aukus, alianța sa de securitate cu Statele Unite și Regatul Unit.