"Respingem pretenţiile formulate de partea română. Nu vedem motive să imităm gesturile teatrale ale altora. Nu intenţionăm să ne retragem ambasadorul de la Bucureşti pentru consultări", a spus oficialul din MAE rus, potrivit agenției de știri ruse TASS, principal canal de propagandă al Kremlinului, citată de News.ro.

"În ceea ce priveşte consecinţele expulzării diplomatului rus din România, aşa cum s-a menţionat deja, acest gest neprietenos va primi cu siguranţă un răspuns adecvat, în forma şi în termenele pe care Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei le va considera corespunzătoare şi optime", a punctat Aleksei Fadeev.

Ministerul de Externe al României a anunţat la 27 iulie că Bucureştiul expulzează un diplomat al Federaţiei Ruse după ce, în decurs de trei zile, Forţele Aeriene Române au doborât în spaţiul aerian naţional trei drone care erau de origine rusă. Ambasadorul Federaţiei Ruse a fost convocat la Ministerul de Externe de la Bucureşti pentru a i se transmite un protest. În plus, ambasadorul României de la Moscova a fost rechemat de la Bucureşti pentru consultări.