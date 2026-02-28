"NATO urmăreşte îndeaproape evoluţiile din Iran şi din regiune", a declarat sâmbătă purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart.

Statele Unite sunt membre NATO.

Iranul a lansat atacuri de represalii asupra Israelului şi asupra forţelor militare ale SUA aflate în baze din Orientul Mijlociu.

Escaladarea a survenit după săptămâni de ameninţări privind programul nuclear al Iranului şi eforturi eşuate de a găsi o soluţie diplomatică, scrie dpa.

Israelul a atacat Iranul cu ajutorul Statelor Unite

Sunt tensiuni majore în Orientul Mijlociu. Statele Unite și Israelul au atacat sâmbătă dimineață Iranul. Potrivit părților implicate , operațiunea, botezată ''Răgetul Leului'', ar putea să dureze câteva zile.

Primele informații vorbesc despre lovituri asupra unor obiective strategice. Teheranul amenință cu represalii zdrobitoare și chiar a lansat valuri de rachete spre Israel, dar și spre bazele militare ale armatei americane din regiune. Mijloacele de interceptare a rachetelor au fost activate. Au fost semnalate explozii violente în Dubai, Kuwait, Bahrain și Arabia Saudită. Peste tot sunt români - la muncă sau în vacanță.

Sâmbătă dimineață, mai multe explozii au zguduit capitala Iranului, Teheran, dar și orașele Isfahan, Qom, Karaj și Kermanshah. Potrivit unor oficiali de la Washington, armata americană a lansat bombardamentele atât de pe mare, cu rachete de croazieră Tomahawk, cât și din aer.

Operațiunile militare americane ar putea dura "mai multe zile", potrivit unor oficiali citați de televiziunile din Statele Unite. Iar mobilizarea forțelor navale americane în Orientul Mijlociu este fără precedent. Sunt pe poziții cel puțin două portavioane Abraham Lincoln și Gerald Ford, cu grupurile lor de nave de luptă. Dar, conform unor surse, ar putea fi implicat și un al treilea portavion, George H.W. Bush.