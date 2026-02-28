„Atacul este descris de Israel ca un atac preventiv, dar nu este în conformitate cu dreptul internațional. Un atac preventiv presupune existența unei amenințări iminente”, a subliniat Espen Barth Eide într-un e-mail trimis către AFP de biroul său.

„Facem apel la părți să dea dovadă de reținere și să nu abandoneze posibilitatea de a găsi soluții diplomatice la conflict”, a adăugat el.

Reacția Finlandei

Președintele finlandez Alexander Stubb a apreciat, la rândul său, sâmbătă, că Statele Unite acționează în afara limitelor dreptului internațional, în urma atacurilor aeriene americane și israeliene asupra Iranului, și a adăugat că speră ca situația să se calmeze, astfel încât să se poată căuta o soluție negociată, informează EFE.

Înainte de a efectua atacuri de acest fel, Washingtonul ar fi trebuit să solicite în mod normal aprobarea Națiunilor Unite sau, cel puțin, a aliaților săi NATO, lucru care nu s-a întâmplat de data aceasta, a afirmat Stubb la televiziunea de stat finlandeză YLE.

„Nu s-a cerut în Venezuela, nu s-a cerut înainte în războiul de 12 zile (dintre Israel și Iran în iunie 2025, cu intervenția SUA) și nu s-a cerut nici acum în această chestiune”, a menționat președintele finlandez.

Critici la adresa ordinii internaționale

„Atunci când instituțiile și normele internaționale nu sunt respectate, se creează un vid de putere care permite acest tip de atacuri”, a mai spus el, exprimându-și convingerea că orice negocieri pentru reglementarea acestui conflict vor avea loc direct între Statele Unite și Iran, fără alți potențiali mediatori, cum ar fi ONU sau UE.

„Sunt destul de sigur că președintele (Donald) Trump nu va implica niciun intermediar în această situație”, a spus Stubb, care are una dintre cele mai apropiate relații personale cu liderul de la Casa Albă dintre liderii europeni.

Poziția Spaniei

Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a respins și el, sâmbătă, acțiunea militară unilaterală a SUA și Israelului în Iran, afirmând că aceasta „contribuie la o ordine internațională mai incertă și ostilă” și a făcut apel la „dezescaladare și dialog”, potrivit EFE.

Șeful guvernului spaniol a condamnat, de asemenea, pe X, acțiunile regimului iranian și ale Gardienilor Revoluției. „Nu ne putem permite un alt război prelungit și devastator în Orientul Mijlociu”, a notat el.

Mesajul ONU

La rândul său, Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Turk, a condamnat, sâmbătă, atât atacurile americane, cât și cele israeliene pe teritoriul iranian, precum și acțiunile de represalii ale Iranului, subliniind că „în orice conflict armat civilii sunt cei care plătesc, în cele din urmă, cel mai mare preț”.

„Bombele și rachetele nu sunt modalitatea de a reglementa diferendele; ele aduc doar moarte, distrugere și suferință umană”, a avertizat el într-un mesaj pe contul său oficial pe rețeaua X, preluat de EFE.