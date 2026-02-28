Un ghid turistic a fost arestat după ce a desenat un „omuleț” pe o piramidă veche de 4.000 de ani din Egipt. VIDEO

ANALIZĂ: ”Am intrat într-o altă etapă – este vorba despre un adevărat război” între Israel, SUA și Iran
Stiri externe
Un ghid turistic din Egipt este acuzat că a desenat un „omuleț” pe peretele unei piramide antice, chiar în timp ce le prezenta istoria monumentului unui grup de vizitatori, relatează New York Post.

Mihaela Ivăncică

Potrivit unui videoclip distribuit de Ministerul egiptean de Interne, bărbatul, aparent prins în explicațiile sale despre modul în care a fost construită Piramida lui Unas, ar fi schițat desenul pe straturile exterioare ale edificiului, în partea inferioară.

Imaginile arată că, după ce a realizat desenul, ghidul a încercat să îl șteargă. Efortul său s-a dovedit însă inutil.

Poliția a intervenit după ce a primit o sesizare potrivit căreia o persoană „a deteriorat un monument antic desenând pe învelișul exterior al uneia dintre piramide”, a transmis ministerul.

Bărbatul a fost arestat pentru încălcarea legislației egiptene privind protejarea patrimoniului. Conform autorităților, suspectul ar fi „recunoscut comiterea faptei așa cum a fost descrisă”, iar desenul a fost ulterior îndepărtat de „autoritățile competente”.

Ministerul a precizat că au fost luate „măsuri legale” împotriva acestuia, fără a oferi alte detalii.

Pedepse severe pentru vandalizarea monumentelor

Legea egipteană a Antichităților din 1983 prevede pedepse dure pentru astfel de fapte: minimum un an de închisoare și o amendă de 500.000 de lire egiptene, echivalentul a aproximativ 10.400 de dolari.

Piramida lui Unas, aflată la aproximativ 32 de kilometri de marile Piramide din Giza, este celebră pentru că adăpostește cele mai vechi exemple cunoscute ale Textelor Piramidelor, fiind unul dintre cele mai importante monumente funerare ale Egiptului antic.

Sursa: New York Post

