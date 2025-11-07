Mark Rutte s-a întâlnit cu studenții Universității din București. „Unul dintre cei mai importanți lideri ai lumii”

Înainte să plece din România, secretarul general al NATO s-a întâlnit cu studenții Universității din București. Mark Rutte a stat la povești cu tinerii și a răspuns la întrebări.

Vizita sa nu e întâmplătoare, în condițiile în care cercetători ai universității lucrează de multă vreme pentru Alianța Nord-Atlantică. Aproape 400 de studenți ai Universității din București au avut ocazia unică să stea de vorbă cu Mark Rutte.

Alexandru Purcari, student la Facultatea de Istorie: „La început am avut emoții cu toții, ce întrebări să punem, dar a venit foarte degajat la noi, a venit destul de cald, s-a așezat la birou.”

Albert Nișoiu, student la Facultatea de Științe Politice: „Pentru mine a fost o experiență unică, un moment pe care-l așteptam de foarte mult timp, să am ocazia să-l întâlnesc pe unul dintre cei mai importanți lideri ai lumii.”

Rutte le-a vorbit tinerilor despre amenințările hibride

Predarea unor cursuri privind amenințările hibride, în universități, ar presupune un efort deosebit pentru NATO. Astfel de programe ar trebui să fie finanțate de statele membre, le-a mai spus Rutte studenților.

Marian Preda, rectorul Universității din București: „O foarte bună oportunitate de a vedea o foarte mare personalitate a lumii actuale în acțiune, în universitate, de a discuta despre marile probleme ale acestei perioade, despre ce se întâmplă în zona noastră, în Europa.”

După vizita care a durat mai bine de o oră, Mark Rutte a plecat direct la aeroport.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













