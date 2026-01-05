Un șofer român a vrut să intre în țară cu o mașină de 31.000 de euro. Motivul pentru care a rămas fără ea la vamă. FOTO

05-01-2026 | 10:38
masina furata
Politia de Frontiera Romana

Poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni au descoperit un autoturism semnalat furat în Franța, reținut pentru continuarea cercetărilor.

Mihaela Ivăncică

Incidentul a avut loc pe 2 ianuarie, când un bărbat de 52 de ani, cu cetățenie română și Republica Moldova, s-a prezentat la controlul de frontieră pentru a intra în țară.

În ziua de 02 ianuarie a.c, în jurul orei 10.35, în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control pentru a intra în țară, un bărbat cu cetățenie română și Republica Moldova, în vârstă de 52 de ani, la volanul unui autoturism”, a precizat Poliția de Frontieră într-un comunicat.

În urma verificărilor suplimentare, polițiștii au constatat că autoturismul figurează în bazele de date internaționale ca fiind furat, semnalare făcută de autoritățile franceze. Bărbatul a declarat că a achiziționat recent mașina și că nu știa despre proveniența ilegală a acesteia.

Existând suspiciuni cu privire la situaţia juridică a acestuia, au fost efectuate verificări suplimentare, ocazie cu care polițiștii de frontieră au constatat că autoturismul figurează în bazele de date ca fiind furat, semnalare introdusă de autoritățile din Franța”, se mai arată în comunicat.

Autoturismul, evaluat la 162.000 de lei (echivalentul a 31.830 euro), a fost reținut, iar polițiștii efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire.

Cu privire la cele constatate, bărbatul a declarat că a achiziționat recent autoturismul și că nu are cunoștință despre faptul că acesta este furat sau implicat în vreun litigiu. Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire, iar autoturismul, în valoare totală de 162.000 de lei, a fost reținut în vederea continuării cercetărilor”, a mai transmis Poliția de Frontieră.

Sursa: Politia de Frontiera Romana

Dată publicare: 05-01-2026 10:38

