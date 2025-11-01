Reacția Poliției după ce George Simion a dezvăluit că a primit peste 90 de amenințări cu moartea și a cerut protecția SPP

Poliția Română a reacționat după ce președintele AUR, George Simion, a afirmat că a primit amenințări cu moartea și a solicitat protecția SPP pentru el și familia sa.

George Simion a depus plângere penală încă din 15 septembrie iar vineri a afirmat că a primit peste 90 de amenințări cu moartea, iar sediul AUR a fost vandalizat.

„Ieri, 30 octombrie, faţada sediului central al partidului a fost distrusă de indivizi care s-au semnat ca fiind parte din gruparea Antifa, organizaţie aflată în proces de a fi scoasă în afara legii în Statele Unite, fiind etichetată de către administraţia Trump drept teroristă. Până în acest moment, Poliţia nu a identificat făptaşii, deşi există imagini video detaliate cu întreaga operaţiune de vandalizare”, a transmis, vineri, George Simion, într-un comunicat de presă.

Președintele AUR se plângea de „dublul standard” cu care era tratată plângerea sa de către anchetatori, spunânc că „poliția nu își face datoria”: „Au fost peste 90 de ameninţări; la multe dintre ele se cunosc persoanele, cu nume şi prenume reale. Nicio audiere nu a avut loc până în prezent. Dacă facem o comparaţie cu alte cazuri din spaţiul public care vizează reprezentanţi de nivel înalt, se poate observa foarte uşor un dublu standard”.

Acum, reprezentanții poliției Române susțin că tratează asemenea situații „cu maximă seriozitate”

„Poliţia Română tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind ameninţări, acte de violenţă sau alte fapte care pot afecta siguranţa persoanelor. În urma plângerii penale depuse a fost constituit un dosar penal, fiind derulate verificările procedurale prevăzute de lege, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor şi identificării persoanelor responsabile, sub coordonarea unităţii de parchet competente, respectiv Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2. Instituţia noastră nu tolerează comportamentele sau exprimările care incită la ură, violenţă ori care promovează ideologii extremiste” afirmă instituția într-un comunicat preluat de Agerpres.

Dreptul la liberă exprimare

Polițiștii au precizat că nu tolerează încălcarea legii, în limitele dreptului la liberă exprimare.

„Poliţia Română acţionează în mod echidistant şi imparţial, pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor tuturor cetăţenilor, indiferent de apartenenţa politică, socială sau de altă natură.

Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt garantate, conform Constituţiei României.

Însă, această libertate nu poate fi folosită ca pretext pentru încălcarea legii.



Ameninţările, indiferent cui se adresează, reprezintă fapte grave, care sunt sancţionate conform legii penale. Poliţia Română îşi desfăşoară activitatea pentru protejarea cetăţenilor şi comunităţii conform prevederilor legale.”

