NASA va lansa azi misiunea Artemis 1. Racheta va ajunge pe Lună fără echipaj uman la bord

Deși nu are un echipaj uman la bord, vehiculul spațial are o misiune importantă.

Va da startul așa-numitului program Artemis, al cărui scop nu este doar acela de a trimite din nou astronauți pe Lună, ci să şi permită apoi ca oamenii să exploreze planeta Marte.

Pentru prima dată în ultimii 50 de ani, o navă spațială se pregătește să pornească într-o călătorie spre Lună.

Ultimele teste au fost realizate cu succes la Centrul Spațial Kennedy, din Florida. De acolo va pleca luni după-amiază, puțin după ora 15:30, ora României, capsula Orion, concepută să ajungă aproape de satelitul natural al Pământului.

Fără echipaj uman la bord, vehiculul spațial va fi lansat cu ajutorul unei rachete de ultimă generație, pentru care specialiștii NASA au muncit zece ani.

Janet Petro, directoarea Centrului Spațial Kennedy: "Suntem foarte entuziasmați, iar eu sunt tare mândră de echipa de aici, de la Centrul Spațial Kennedy și de echipele din întreaga agenție (NASA), care au muncit foarte mult, timp de un deceniu, pentru a ajunge în acest punct, așa că suntem pregătiți".

După lansare, capsula Orion se va separa de racheta purtatoare, apoi își va continua călătoria spre Lună. Va accelera până la o viteză de 36.000 de kilometri pe oră și va zbura în spatele satelitului natural al Pământului, mai departe decât a facut-o vreodată o navă spațială construita sa transporte oameni.

Rick LaBrode, director principal de zbor Artemis One Mission: "Vom trece pe lângă Lună, la o distanță de 100 de kilometri. Va fi incredibil. Imaginile pe care le vom vedea când vom trece pe lângă Lună vor fi cu adevărat impresionante".

La bord vor fi trei manechine dotate peste 5.000 de senzori și 34 de detectoare, pentru a măsura expunerea la radiatii în timpul zborului.

În plus, Orion va transporta peste 54 de kilograme de echipamente, inclusiv obiecte din misiunile NASA anterioare. Această jucărie de pluș va servi drept indicator de gravitație zero in timpul zborului.

NASA a numit această misiune Artemis One, un fel de soră geamănă a misiunii Apollo, care a dus primii astronauți pe Lună.

Bill Nelson, fost astronaut: "Pentru toți cei care privesc Luna visând la ziua în care omenirea se va întoarce pe suprafața ei, am un mesaj: oameni buni, suntem cu un pas mai aproape".

În 2024, Artemis 2 va duce astronauți pe Lună

Evenimentul care începe azi, este, de fapt, un test pentru viitoarea misiune Artemis 2, programată să ducă noi astronauți pe Lună in 2024. Victor este unul dintre candidați.

Victor Glover, astronaut NASA: "Pentru mine, misiunea Artemis 1 este fascinantă, dar totodată este o piatră de hotar pentru ca oamenii să ajungă din nou aproape de Lună, ceea ce e nemaipomenit".

Reid Wiseman, astronaut șef al NASA: "Ținta noastră nu este Luna. Ținta noastră este clar planeta Marte".

Misiunea Artemis One va dura 42 de zile. Capsula Orion este programată să revină pe Pământ pe 10 octombrie.

Dată publicare: 29-08-2022 08:36