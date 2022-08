Imagini inedite cu planeta Jupiter publicate de NASA. FOTO

"Sinceră să fiu, nu ne așteptam să fie atât de bune (imaginile – n.red.)", a declarat astronomul planetar Imke de Pater, profesor emerit al Universității California, Berkeley. De Pater a condus observațiile lui Jupiter împreună cu Thierry Fouchet, profesor la Observatorul din Paris, în cadrul unei colaborări internaționale pentru programul științific Early Release Science al lui Webb.

"Este cu adevărat remarcabil faptul că putem vedea detalii despre Jupiter împreună cu inelele sale, sateliții săi mici și chiar galaxii într-o singură imagine", a spus ea, conform NASA.

Cele două imagini provin de la Camera cu infraroșu apropiat (NIRCam) a observatorului, care are trei filtre specializate în infraroșu care prezintă detalii ale planetei. Deoarece lumina infraroșie este invizibilă pentru ochiul uman, ea a fost cartografiată în spectrul vizibil. În general, cele mai mari lungimi de undă apar mai roșii, iar cele mai scurte lungimi de undă sunt prezentate mai albastre.

Oamenii de știință au colaborat cu Judy Schmidt, astronom amator, pentru a transpune datele Webb în imagini.

Într-o imagine cu Jupiter, creată din mai multe cadre provenite de la telescopul spațial Webb, aurorele se extind la altitudini mari deasupra polului nordic, dar și deasupra polului sudic.

Aurorele strălucesc într-un filtru care este cartografiat în culori mai roșii, care evidențiază și lumina reflectată de norii inferiori și de ceața superioară. Un filtru diferit, cartografiat pe galben și verde, arată ceața din jurul polilor nordic și sudic. Un al treilea filtru, cel pe albastru, pune în evidență lumina reflectată de un nor principal.

Ce este Marea Pată Roșie

Marea Pată Roșie, celebra furtună care este atât de mare încât ar putea înghiți Pământul, apare albă în aceste imagini, la fel ca și alți nori, deoarece aceștia reflectă o mare cantitate de lumină solară.

"Luminozitatea de aici indică o altitudine mare - deci Marea Pată Roșie are ceață de mare altitudine, la fel ca și regiunea ecuatorială", a declarat Heidi Hammel, cercetător în cadrul proiectului și și vicepreședinte al Association of Universities for Research in Astronomy (AURA).

"Numeroasele ‚pete’ și ‚dungi’ albe și strălucitoare sunt probabil vârfuri de nori de foarte mare altitudine ale unor furtuni convective condensate", a punctat ea, adăugând că panglicile întunecate de la nord de regiunea ecuatorială au o acoperire noroasă redusă.

Sursa: NASA