NASA prezintă prima imagine cu cea mai profundă vedere a Universului capturată vreodată

Imaginea prezintă SMACS 0723, unde un grup masiv de roiuri de galaxii acţionează ca o lupă pentru obiectele din spatele lor. Denumită lentilă gravitaţională, aceasta a creat prima vedere în câmp adânc a galaxiilor incredibil de vechi şi îndepărtate, slabe, potrivit CNN, citată de News.ro.

Prezentarea a avut loc la Casa Albă, în timpul unui eveniment de previzualizare cu administratorul NASA, Bill Nelson.

"Este cea mai profundă imagine a universului nostru care a fost realizată vreodată", potrivit lui Nelson.

Unele dintre aceste galaxii îndepărtate şi roiuri de stele nu au mai fost văzute până acum. Grupul de galaxii este prezentat aşa cum a apărut în urmă cu 4,6 miliarde de ani.

"Această porţiune din vastul univers acoperă o porţiune de cer de aproximativ dimensiunea unui grăunte de nisip ţinut la distanţă de cineva aflat pe pământ", potrivit unui comunicat al NASA.

Imaginea, realizată de Camera în infraroşu a lui Webb, este compusă din imagini realizate la diferite lungimi de undă ale luminii pe parcursul a 12,5 ore. Cele mai profunde câmpuri ale Telescopului Spaţial Hubble au avut nevoie de săptămâni pentru a fi captate.

Restul imaginilor color de înaltă rezoluţie vor fi prezentate marţi, 12 iulie.

Observatorul spaţial, care a fost lansat în decembrie, va putea să pătrundă în interiorul atmosferelor exoplanetelor şi să observe unele dintre primele galaxii create după ce universul a început, vizualizându-le prin intermediul luminii infraroşii, care este invizibilă pentru ochiul uman.

It's here–the deepest, sharpest infrared view of the universe to date: Webb's First Deep Field.

Previewed by @POTUS on July 11, it shows galaxies once invisible to us. The full set of @NASAWebb's first full-color images & data will be revealed July 12: https://t.co/63zxpNDi4I pic.twitter.com/zAr7YoFZ8C