Lansare „istorică” a unei rachete NASA de la o bază spaţială din nordul Australiei | VIDEO

Este prima lansare dintr-o serie de trei zboruri preconizate să se desfăşoare de la centrul spaţial din Arnhem, situat în nordul Australiei. Racheta, care transportă un telescop de mici dimensiuni asemănător unui „mini Hubble”, a fost lansată până la o altitudine de 350 de kilometri.

„Este un moment istoric pentru compania noastră în primul rând, dar totodată istoric pentru Australia”, a declarat pentru AFP, înainte de lansare, directorul executiv al Equatorial Launch Australia, Michael Jones.



