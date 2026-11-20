Donald Trump, care-şi ironiza predecesorul, Joe Biden, numindu-l ”Joe adormitul”, a fost filmat în timp ce dormea, în timpul sesiunii plenare a summitului APEC, la Shenzen, unde au fost prezenţi liderii celor 21 de state membre ale organizaţiei, potrivit News.ro.

« Le président Trump consultait des documents posés devant lui pendant que l'orateur prenait la parole. On voit clairement ses yeux aller et venir », a sitôt réagi sur X Steven Cheung, le directeur de la communication de la Maison-Blanche…

În timp ce preşedintele chinez Xi Jinping susţinea un discurs de aproximativ zece minute, o cameră s-a plimbat asupra auditoriului şi l-a surprins pe Donald Trump cu ochii închişi şi mâinile încrucişate, părând să doarmă.

Camera a continuat apoi către Vladimir Putin, care părea să urmărească discursul, cu foaia în mână.

Această secvenţă a fost larg difuzată pe reţele de socializare şi a fost preluată în presă.

Iritat, anturajul lui Donald Trump a denunţat rapid o ”ştire falsă” (”fake news”).

”Preşedintele Trump consulta documente puse în faţa sa în timp ce oratorul vorbea. Îi vedem clar ochii mişcându-se”, a reacţionat pe X directorul Comunicării Casei Albe Steven Cheung.