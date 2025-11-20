Lansatoare de rachetă și arme de foc descoperite într-un camion la Vama Albița. Anchetă în desfășurare

Mai multe structuri ale statului intervin, joi, în Vama Albiţa, unde, într-un camion oprit la control, s-au depistat arme de foc şi lansatoare de rachetă.

La ora transmiterii acestei ştiri, lucrătorii de la Vamă fac inventarul a ceea ce s-a găsit în container.

Surse judiciare au declarat, joi, pentru News.ro, că la Vama Albiţa este o amplă anchetă în derulare, după ce, în noaptea de miercuri spre joi, a fost oprit la control un camion în care s-au depistat arme de foc.

Au fost alertate mai multe structuri ale statului, iar, la ora transmiterii acestei ştiri, Vama face inventarul armelor.

Ar fi vorba despre arme de foc şi lansatoare de rachetă.

Şoferul este din Republica Moldova şi avea documente de însoţire a mărfii care păreau în regulă.

Niciuna dintre structurile implicate nu a transmis date oficiale despre situaţie.

”Cercetările abia au început. Deocamdată nu există suficiente date pentru a fi comunicate. În funcţie de competenţa stabilită de procurorul de caz, o să primiţi un punct de vedere”, au transmis reprezentanţii Serviciului Teritorial al Poliţiei de frontieră Vaslui.

