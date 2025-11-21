Cine e șoferul care transporta clandestin armele rusești cu care a fost prins la Vama Albița. Avea marfa camuflată

Un cetăţean moldovean, de 37 de ani, a fost arestat după ce a încercat să treacă frontiera un sistem portabil de apărare antiaeriană de provenienţă rusească.

Era camuflat în folii metalice şi este folosit pentru a doborî avioane. În maşină se aflau inclusiv rachete antitanc şi lansatoare de grenade.

Şoferul moldovean care conducea camionul cu armament este acuzat că a aderat la un grup infracțional organizat transfrontalier specializat în contrabandă cu arme și muniții.

Moldoveanul a prezentat în Vama Albița acte false susţinând că transporta deșeuri metalice în numele unei firme înregistrate în Republica Molodva în anul 2004, care comercializează printre alte materiale de construcție şi diverse produse metalice.

Obiectele de armament erau ambalate în folii metalice şi aşezate în cutii de lemn pentru a nu fi descoperite la control.

Cea mai importantă parte a acestui transport ilegal este sistemul portabil de apărare antiaeriană de tip MANPADS - Man Portable Air Defence System care este proiectat pentru a doborî avioane şi elicoptere aflate la altitudini mici.

Racheta este extrem de rapidă şi urmăreşte urma termică a motorului unei aeronave. Aceste sisteme sunt strict controlate internaţional, iar traficul lor reprezintă un risc major.

În transport erau ascunse şi 18 rachete antitanc portabile. Sunt rachete lansate de pe un tub sau un lansator portabil, operate de o singură persoană. Sunt încărcate cu explozibil capabil să distrugă un tanc sau un transportor blindat. În funcţie de tip pot avea o rază de acţiune între 300 şi 3 mii de metri. Astfel de dispozitive militare oferă putere mare de foc şi sunt discrete.

Au fost găsite şi 8 lansatoare de grenade antitanc - adică tuburi de lansare din care se trage o grenadă reactiva antitanc. Au o rază mai mică de eficientă 100 - 300 de metri.

Sunt foarte uşor de ascuns şi pot fi folosite de persoane fără prea multă pregătire militară. Şi nu este tot - s-au găsit şi piese de drone, aparate care ar fi putut fi utilizate pentru recunoaştere sau transport de echipamente.

Preşedintele Nicusor Dan a reacţionat după descoperirea făcută de poliţiştii români de frontieră.



Nicusor Dan: ”Faptul că el a fost găsit controlul a funcționat, statul român funcționează o să fie o anchetă”.

În paralel cu ancheta procurorilor DIICOT din România, se desfăşoară o anchetă şi în Republica Moldova, unde au fost reținute trei persoane.

Președintele comisiei parlamentare de securitate națională de la Chişinău, Lilian Carp, nu exclude că armamentul ar fi fost adus din depozitul de la Cobasna, din regiunea transnistreană.

Conform procurorilor DIICOT, cetăţeanul moldovean ar fi vrut să ducă armamentul în Israel.

