Momentul în care un martor furios l-a călcat pe cap pe teroristul din Sidney. „Fiecare australian ar fi vrut să o facă”

Stiri externe
16-12-2025 | 11:32
atac Sydney
Getty

Australianul furios care a călcat pe cap unul dintre bărbații acuzați de uciderea a 15 persoane în masacrul de la plaja Bondi din Sidney a declarat că nu regretă că l-a atacat după ce a asistat la carnagiul de duminică.

autor
Mihai Niculescu

Jacob Barnfield

Jacob Barnfield, care a devenit cunoscut după ce a călcat în picioare capul unuia dintre suspecți în timpul arestării lor, a declarat că lovitura a fost ceva „ceea ce fiecare australian ar fi vrut să facă”, arată New York Post.

„Oamenii îi călcau în picioare capul. Și eu i-am dat o lovitură destul de puternică în cap, dar consider că a fost pe deplin meritată, având în vedere circumstanțele”, a declarat Barnfield.

„Eram atât de furios încât voiam să-i lovesc, pentru că tocmai văzusem cadavrele și familiile care țipau și plângeau. Erau copii pe podea care țipau și plângeau. A fost un gest cam dur, dar nu regret deloc. Merita fiecare secundă, a adăugat el. 

Citește și
atac australia
Doliu și întrebări fără răspuns în Australia, după atacul terorist care a vizat comunitatea evreiască din Sydney

Barnfield a fost unul dintre martorii care au ajutat la prinderea suspecților Naveed Akram, în vârstă de 24 de ani, și tatăl său, Sajid, în urma atacului terorist în care au ucis 15 persoane, rănind cel puțin 40, în timp ce sute de evrei sărbătoreau Hanuka pe celebra plajă australiană.

Barnfield poate fi văzut în imaginile virale, fără tricou, alergând pe podul pietonal din beton și călcând pe capul unuia dintre suspecți, în timp ce striga: „Lovește-l, la naiba!”.

Nu este clar pe care dintre atacatori l-au călcat în picioare Barnfield și ceilalți.

Barnfield a declarat că în acel moment nu se gândea la propria siguranță.

„Nu te gândești la cât de periculos este când treci pe lângă copii care sângerează, familii care își acoperă copiii. Este doar o chestiune de luptă sau fugi”, a mai spus el.

Un alt martor, care și-a riscat viața, Ahmed el Ahmed, a fost lăudat după ce o înregistrare video cutremurătoare a surprins momentul în care a smuls arma unuia dintre presupușii teroriști.

Ahmed, un bărbat de 43 de ani din Siria, tată a doi copii, ar fi spus familiei că era gata să-și sacrifice viața pentru a salva pe alții atunci când s-a repezit la unul dintre teroriști. A fost rănit și operat de urgență.

Sursa: New York Post

Etichete: australia, Sydney, teroristi,

Dată publicare: 16-12-2025 11:21

Articol recomandat de sport.ro
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Citește și...
Premierul australian spune că atacul din Sydney ar fi fost „motivat de ideologia” Statului Islamic
Stiri externe
Premierul australian spune că atacul din Sydney ar fi fost „motivat de ideologia” Statului Islamic

Prim-ministrul australian Anthony Albanese a declarat marţi că atacul asupra unei mulţimi care sărbătorea sărbătoarea evreiască Hanuka pe o plajă din Sydney pare a fi „motivat de ideologia" grupării Stat Islamic, notează AFP, preluat de Agerpres.

Doliu și întrebări fără răspuns în Australia, după atacul terorist care a vizat comunitatea evreiască din Sydney
Stiri externe
Doliu și întrebări fără răspuns în Australia, după atacul terorist care a vizat comunitatea evreiască din Sydney

Australienii donează sânge pentru victimele atacului terorist care a vizat comunitatea evreiască din Sydney.

Regele Charles, mesaj după atacul armat din Sydney: „Sunt consternat şi întristat”
Stiri externe
Regele Charles, mesaj după atacul armat din Sydney: „Sunt consternat şi întristat”

Regele Charles al Marii Britanii a declarat că el şi regina Camilla sunt „consternaţi şi întristaţi” de atacul armat care a vizat evreii la o sărbătoare de Hanuka pe plaja Bondi din Sydney, duminică.

Liderii europeni condamnă atacul din Sydney: „Europa este alături de Australia şi de comunităţile evreieşti”
Stiri externe
Liderii europeni condamnă atacul din Sydney: „Europa este alături de Australia şi de comunităţile evreieşti”

Atacul armat produs pe plaja Bondi din Sydney a stârnit reacţii puternice la nivel internaţional. Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, au condamnat ferm violenţele.

Şeful asociaţiei evreilor din Australia şi Israelul consideră atacul din Sydney unul antisemit. „Plin de cruzime”
Stiri externe
Şeful asociaţiei evreilor din Australia şi Israelul consideră atacul din Sydney unul antisemit. „Plin de cruzime”

Şeful asociaţiei evreilor din Australia a calificat duminică drept „tragedie" atacul armat care a făcut 10 morţi în timpul unei celebrări a sărbătorii evreieşti Hanuka pe celebra plajă Bondi din Sydney, însă a estimat că aceasta era „foarte previzibilă".

Recomandări
Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, într-un dosar de mită
Stiri actuale
Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, într-un dosar de mită

Un scandal uriaș de corupție îl are protagonist pe fostul ministru al transporturilor Răzvan Cuc. Procurorii au descins dimineață în locuința sa și urmează să-l aducă la audieri.

Ziua în care a început Revoluția din decembrie 1989. 16 decembrie, începutul sfârșitului pentru dictatura comunistă
Stiri actuale
Ziua în care a început Revoluția din decembrie 1989. 16 decembrie, începutul sfârșitului pentru dictatura comunistă

Pe 16 decembrie 1989, la Timișoara au început primele evenimente ale revoluției anticomuniste care a dus, câteva zile mai târziu, la căderea regimului Nicolae Ceaușescu.

Forumul Judecătorilor cere demisia Liei Savonea după victoria lui Cristi Danileț la CEDO. „CSM să îşi asume răspunderea”
Stiri Justitie
Forumul Judecătorilor cere demisia Liei Savonea după victoria lui Cristi Danileț la CEDO. „CSM să îşi asume răspunderea”

Asociația Forumul Judecătorilor din România solicită CSM să își asume răspunderea pentru abuzul constatat de Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului în cazul Danileț împotriva României.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 16 Decembrie 2025

03:39:08

Alt Text!
ePlan
Ediția 7

18:32

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
15 Decembrie 2025

01:29:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Decembrie 2025

01:45:49

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28