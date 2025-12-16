Momentul în care un martor furios l-a călcat pe cap pe teroristul din Sidney. „Fiecare australian ar fi vrut să o facă”

Australianul furios care a călcat pe cap unul dintre bărbații acuzați de uciderea a 15 persoane în masacrul de la plaja Bondi din Sidney a declarat că nu regretă că l-a atacat după ce a asistat la carnagiul de duminică.

Jacob Barnfield, care a devenit cunoscut după ce a călcat în picioare capul unuia dintre suspecți în timpul arestării lor, a declarat că lovitura a fost ceva „ceea ce fiecare australian ar fi vrut să facă”, arată New York Post.

„Oamenii îi călcau în picioare capul. Și eu i-am dat o lovitură destul de puternică în cap, dar consider că a fost pe deplin meritată, având în vedere circumstanțele”, a declarat Barnfield.

„Eram atât de furios încât voiam să-i lovesc, pentru că tocmai văzusem cadavrele și familiile care țipau și plângeau. Erau copii pe podea care țipau și plângeau. A fost un gest cam dur, dar nu regret deloc. Merita fiecare secundă”, a adăugat el.

Australian man who stomped on Bondi Beach terrorists head says he did what “every Australian wanted to do.” Jacob Barnfield has said “I don’t regret it at all. He deserved every bit.” Quote Source: The Sun pic.twitter.com/YyIHm5PkGX — Oli London (@OliLondonTV) December 16, 2025

Barnfield a fost unul dintre martorii care au ajutat la prinderea suspecților Naveed Akram, în vârstă de 24 de ani, și tatăl său, Sajid, în urma atacului terorist în care au ucis 15 persoane, rănind cel puțin 40, în timp ce sute de evrei sărbătoreau Hanuka pe celebra plajă australiană.

Barnfield poate fi văzut în imaginile virale, fără tricou, alergând pe podul pietonal din beton și călcând pe capul unuia dintre suspecți, în timp ce striga: „Lovește-l, la naiba!”.

Nu este clar pe care dintre atacatori l-au călcat în picioare Barnfield și ceilalți.

Barnfield a declarat că în acel moment nu se gândea la propria siguranță.

„Nu te gândești la cât de periculos este când treci pe lângă copii care sângerează, familii care își acoperă copiii. Este doar o chestiune de luptă sau fugi”, a mai spus el.

Un alt martor, care și-a riscat viața, Ahmed el Ahmed, a fost lăudat după ce o înregistrare video cutremurătoare a surprins momentul în care a smuls arma unuia dintre presupușii teroriști.

Ahmed, un bărbat de 43 de ani din Siria, tată a doi copii, ar fi spus familiei că era gata să-și sacrifice viața pentru a salva pe alții atunci când s-a repezit la unul dintre teroriști. A fost rănit și operat de urgență.

