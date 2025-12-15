Cine este eroul care s-a luptat cu mâinile goale cu un atacator înarmat pe plaja Bondi, din Australia. VIDEO

Un gest de curaj ieşit din comun a făcut diferenţa dintre viaţă şi moarte pentru mai multe persoane aflate pe plaja Bondi din Australia.

Gestul lui a contat enorm în haosul şi groaza atacului armat de duminică, unde zeci de oameni au fost împuşcaţi în timpul unui eveniment organizat cu ocazia sărbătorii Hanuka.

Imaginile surprinse de martori şi difuzate de presa locală arată cum un bărbat obişnuit, aflat întâmplător în zonă, aleargă direct spre unul dintre atacatori, în timp ce acesta trage cu o armă cu ţeavă lungă, relatează The Guardian, citând surse din mass-media australiană.

