Cine este eroul care s-a luptat cu mâinile goale cu un atacator înarmat pe plaja Bondi, din Australia. VIDEO

Stiri externe
15-12-2025 | 08:15
eroou plaja bondi
X

Un gest de curaj ieşit din comun a făcut diferenţa dintre viaţă şi moarte pentru mai multe persoane aflate pe plaja Bondi din Australia.

autor
Stirileprotv

Gestul lui a contat enorm în haosul şi groaza atacului armat de duminică, unde zeci de oameni au fost împuşcaţi în timpul unui eveniment organizat cu ocazia sărbătorii Hanuka.

Imaginile surprinse de martori şi difuzate de presa locală arată cum un bărbat obişnuit, aflat întâmplător în zonă, aleargă direct spre unul dintre atacatori, în timp ce acesta trage cu o armă cu ţeavă lungă, relatează The Guardian, citând surse din mass-media australiană.

VIDEO și mai multe detalii, pe SpotMedia.

Sursa: Pro TV

Etichete: australia, atentat, erou,

Dată publicare: 15-12-2025 08:03

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO S-a retras din fotbal la 24 de ani și acum face: „Nu voi regreta!”
GALERIE FOTO S-a retras din fotbal la 24 de ani și acum face: „Nu voi regreta!”
Citește și...
Regele Charles, mesaj după atacul armat din Sydney: „Sunt consternat şi întristat”
Stiri externe
Regele Charles, mesaj după atacul armat din Sydney: „Sunt consternat şi întristat”

Regele Charles al Marii Britanii a declarat că el şi regina Camilla sunt „consternaţi şi întristaţi” de atacul armat care a vizat evreii la o sărbătoare de Hanuka pe plaja Bondi din Sydney, duminică.

Israelul critică Australia după atacul din Sydney. Netanyahu: „A turnat gaz pe focul antisemitismului”
Stiri externe
Israelul critică Australia după atacul din Sydney. Netanyahu: „A turnat gaz pe focul antisemitismului”

Cel puţin 16 persoane au fost ucise şi aproape 30 rănite după ce indivizi înarmaţi au deschis focul, duminică, asupra unui eveniment legat de sărbătoarea evreiască Hanukka, ce avea loc pe plaja Bondi din Sydney.

Liderii europeni condamnă atacul din Sydney: „Europa este alături de Australia şi de comunităţile evreieşti”
Stiri externe
Liderii europeni condamnă atacul din Sydney: „Europa este alături de Australia şi de comunităţile evreieşti”

Atacul armat produs pe plaja Bondi din Sydney a stârnit reacţii puternice la nivel internaţional. Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, au condamnat ferm violenţele.

Şeful asociaţiei evreilor din Australia şi Israelul consideră atacul din Sydney unul antisemit. „Plin de cruzime”
Stiri externe
Şeful asociaţiei evreilor din Australia şi Israelul consideră atacul din Sydney unul antisemit. „Plin de cruzime”

Şeful asociaţiei evreilor din Australia a calificat duminică drept „tragedie" atacul armat care a făcut 10 morţi în timpul unei celebrări a sărbătorii evreieşti Hanuka pe celebra plajă Bondi din Sydney, însă a estimat că aceasta era „foarte previzibilă".

Atac armat în masă pe o plajă din Australia. Cel puțin 12 oameni au murit. Unul dintre atacatori a fost ucis, celălalt, prins
Stiri externe
Atac armat în masă pe o plajă din Australia. Cel puțin 12 oameni au murit. Unul dintre atacatori a fost ucis, celălalt, prins

Rapoartele inițiale indicau faptul că cel puţin 12 persoane au fost ucise şi aproape 30 rănite în urma unui atac armat în apropierea unei adunări evreieşti pe plaja Bondi din Sydney.

Recomandări
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, la vot în Parlament. Premierul își apără mandatul în fața legislativului
Stiri Politice
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, la vot în Parlament. Premierul își apără mandatul în fața legislativului

Moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie şi intitulată ”România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare” a fost citită, lunea trecută şi urmează să fie dezbătută şi votată astăzi, de la ora 14.00.

A cincea seară de proteste în Capitală și marile orașe. Românii cer demisia Liei Savonea și schimbări în sistemul de justiție
Stiri actuale
A cincea seară de proteste în Capitală și marile orașe. Românii cer demisia Liei Savonea și schimbări în sistemul de justiție

În Capitală, a fost organizat marșul „Împreună pentru justiție”. Este cea de a cincea seară în care locuitorii din București și marile orașe ies în stradă pentru a cere reforme în justiție.

Spitalul de Copii din Iași funcționează în regim de avarie după contaminarea apei cu bacterii. Unii pacienți, redirecționați
Stiri actuale
Spitalul de Copii din Iași funcționează în regim de avarie după contaminarea apei cu bacterii. Unii pacienți, redirecționați

Spitalul de Copii din Iași funcționează în regim de avarie, după ce, în urmă cu două zile, s-a aflat că apa este contaminată cu bacterii. Până acum, 24 de pacienți au fost redirecționați către alte unități sanitare din județ, dar și din țară.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 14 Decembrie 2025

30:10

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Saxofonistul care-și cântă originile pe scenele lumii

43:22

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 28

43:04

Alt Text!
iBani
iBani - 15 Decembrie 2025

13:07

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28