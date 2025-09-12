Momentul în care ucigașul lui Charlie Kirk a fugit de la locul crimei. Ar fi așteptat jumătate de oră până să acționeze.VIDEO

Autoritățile americane au dat publicității, în urmă cu câteva ore, primele imagini video cu principalul suspect în cazul asasinării lui Charlie Kirk.

Potrivit anchetatorilor, el ar fi așteptat o jumătate de oră pe acoperișul unei clădiri înainte să tragă.

Este pusă la bătaie o recompensă de 100.000 de dolari pentru informații care ar putea duce la capturarea asasinului.

Suspectul a fost filmat de o cameră de supraveghere la câteva secunde după ce a fost împuscat Charlie Kirk. Bărbatul aleargă pe acoperișul unei clădiri cu ceea ce pare o armă învelită într-un sac. Sare de la aproximativ 4 metri înălțime și dispare într-o pădure din apropiere.

Beau Mason, comisar: „(A sărit) la pământ. În timp ce făcea asta, a lăsat câteva amprente de palmă. Sunt niște urme în anumite locuri de unde încercăm să colectăm ADN. Există și o urmă de încălțăminte. Aici îl vedeți pe presupusul făptaș după ce a sărit de pe clădire. S-a deplasat prin această zonă cu iarbă, în jurul parcării”.

În pădurea din apropiere, anchetatorii au găsit o pușcă Mauser de calibru mare, posibil folosită de criminal.

Beau Mason, comisar: „Avem o poză mai bună a șepcii cu acel logo triunghiular, tricoul, blugii albaștri și se observă bine și acei teniși”.

Potrivit scenariului stabilit de anchetatori, individul ar fi ajuns în campusul universității cu o jumătate de oră mai devreme. S-a urcat pe clădire și a așteptat momentul potrivit să acționeze. A tras un singur glonț, de la aproximativ 180 de metri.

Anchetatorii au cerut sprijinul populației ca să-l prindă pe suspect și au primit mii de apeluri și indicii din partea cetățenilor.

Autoritățile americane oferă 100.000 de dolari pentru informații care ar putea duce la prinderea asasinului, iar procurorii vor să ceară în instanță pedeapsa capitală.

Charlie Kirk, un personaj controversat

Charlie Kirk a fost un personaj controversat în Statele Unite. În 2023, declara că victimele atacurilor armate sunt un preț acceptabil pentru ca cetățenii să aibă în continuare dreptul de a deține arme. A fost acuzat de misoginie, dar și de homofobie după ce a declarat că Biblia susține executarea homosexualilor. Pe de altă parte, a negat schimbările climatice și a susținut ferm Israelul, în contextul crizei umanitare din Gaza.

Opinii împărțite pe rețelele de socializare

Moartea lui a divizat puternic opinia publică, a generat reacții intense, atât de solidaritate cât și de ură pe rețelele sociale și a amplificat polarizarea politică deja existentă, iar adversarii Statelor Unite profită, spun oficialii americani.

Spencer Cox, guvernatorul statului Utah: „Avem boți din Rusia, China, din întreaga lume, care încearcă să răspândească dezinformare și să încurajeze violența. Vă încurajez să îi ignorați, să închideți acele mesaje”.

Pe de altă parte, congresmenul republican Clay Higgins a anunțat că va pleda pentru „interzicerea pe viață” de pe rețelele sociale a oricărui utilizator care a sărbătorit moartea lui Kirk.

Clay Higgins, membru al Camerei Reprezentanților: „De asemenea, voi cere anularea licențelor și autorizațiilor lor comerciale, iar afacerile lor vor ajunge pe liste negre. Ar trebui eliminați din toate școlile, iar permisele lor de conducere ar trebui anulate”.

Iar actorul James Woods, un fervent republican, a făcut aluzie la un nou război civil.

James Woods, actor: „Acesta este punctul de cotitură. Dragi stângişti: putem avea o conversație sau un război civil. Încă un foc din partea voastră și nu veți mai avea de ales”.

În replică la declarațiile virulente ale republicanilor, democrații au făcut apel la unitate.

Alexandria Ocasio-Cortez, membră democrată a Camerei Reprezentanților: „Fie că e vorba de un membru al Congresului, fie că e vorba de președintele SUA, e absolut iresponsabil să se facă presupuneri sau afirmații și să se arunce vina atunci când FBI nici măcar nu a reușit să prindă atacatorul. Trebuie să fim uniți”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













