Schimbarea dramatică a unui erou de la Azovstal. Cum arată un soldat înainte și după eliberarea din captivitatea rusă | FOTO

În primăvara acestui an, ultimii luptători ai Kievului s-au predat, în final, după ce luni de zile au rămas captivi în buncărele de la Azovstal. Abia în septembrie, majoritatea soldaților ucraineni capturați atunci au fost eliberați de ruși. Însă, mulți dintre ei au ieșit mai bolnavi sau traumatizați decât atunci când au intrat pe mâna trupelor lui Putin.

Pușcașul marin și apărător al Azovstalului, Mihailo Dianov, care a petrecut patru luni în captivitate rusească, unde brațul rănit nu a fost tratat. „În captivitate, rușii nu au lăsat brațul să se vindece, acum îi lipsesc 4 cm din os. Imaginați-vă durerea”, au relatat autoritățile ucrainene, pe Twitter.

This is what ???????? captivity looks like. Tortures, no medical aid, no humanity.

This is the arm of Mykhailo Dianov, a heroic ???????? Azovstal defender who was exchanged on September 21. In captivity, russians didn't let the arm heal, now it lacks 4cm of the bone. Just imagine the pain. pic.twitter.com/or6R3QVeX1