Cadavre cu mâinile legate și cu frânghie în jurul gâtului, descoperite lângă Izium, eliberat de sub ocupația rusească

„E de la sine înțeles pentru mine că Vladimir Putin, trebuie să piardă acest război și să se confrunte cu urmările acțiunilor sale. Cred că este posibil să-l aducem într-o zi în fața Curții Penale Internaționale", a declarat șefa Comisiei Europene, într-un interviu acordat presei germane.

Sute de soldați ucraineni, dar și foarte mulți civili, încă neidentificați, au fost găsiți îngropați într-o pădure din Izium, oraș eliberat săptămâna trecută de sub ocupația rușilor.

Președintele Zelenski a comparat Izium cu orașele-martir Bucha și Mariupol, simboluri ale atrocităților comise de ruşi în Ucraina.

Volodimir Zelenski: „Vor veni jurnalişti ucraineni şi din străinătate la Izium. Vrem ca lumea să știe ce se întâmplă cu adevărat și la ce a dus ocupația rusă. Bucha, Mariupol, iar acum, din păcate, Izium... Rusia lasă în urmă moarte peste tot.”

Mai multe trupuri cu mâinile legate cu o coardă au fost exhumat vineri, în apropiere de oraşul Izium, potrivit Reuters.

GRAPHIC CONTENT: Today I watched as Ukraine began exhuming more than 440 bodies found in a mass burial site on the edge of liberated city Izium, Kharkiv region.

At least 1 civilian showed signs of torture, while I saw two bodies (believed to be soldiers) with their hands tied. pic.twitter.com/hqCENLdtDf