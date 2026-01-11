Ninsorile abundente au făcut probleme pe șoselele din țară. În București au fost 84 de accidente în doar 24 de ore

Codul galben de ninsori a venit cu probleme mai ales pentru șoferii din trafic. Multe mașini au derapat pe carosabilul alunecos și au ajuns în șanț ori s-au tamponat cu alte vehicule.

Meteorologii estimează că în unele zone din sudul țării s-au depus, de sâmbătă noapte, între 15 și 20 de cm de zăpadă.

Vântul aprig și ninsorile s-au dezlănțuit sâmbătă seara în aproape toată țara. În Constanța a fost emis Cod galben de vreme rea. Zăpada a acoperit rapid străzile, iar vizibilitatea a scăzut în unele zone sub 50 de metri. Utilajele de deszăpezire au lucrat non-stop, însă chiar și așa unii șoferi au rămas împotmoliți.

La ivirea zorilor, problemele au continuat. Drumul care leagă localitatea Șipote de Văleni a fost blocat, iar un utilaj a derapat și el pe marginea drumului, în apropiere de Tulcea.

Jandarmii postului montan Fântânele au scos din nămeți și mașina unei familii, după ce au derapat din cauza poleiului. Oamenii încercau să ajungă la Cluj și erau disperați, mai ales că aveau în mașină și doi copii.

Și jandarmii din Hunedoara au avut o intervenție grea, după ce un grup de turiști a rămas blocat în comuna Bulzeștii de Sus.

Oamenii își petrecuseră vacanța la o cabană din zonă, iar dimineața și-au găsit mașinile îngropate în zăpadă ce depășea și 80 de centimetri. Cinci ore au muncit salvatorii să-i coboare la șoselele deszăpezite.

Deși nu a fost sub Cod galben, și în județul Ilfov au fost probleme. Pe șoseaua de centură a Capitalei s-au produs mai multe accidente. O persoană a fost rănită după ce un șofer ar fi făcut o depășire riscantă spre orașul Măgurele. În total, trei mașini s-au tamponat, spun polițiștii chemați să intervină.

Iar în zona Domnești, un șofer de 25 de ani ar fi derapat și s-a lovit cu mașina de glisiera metalică. Bărbatul a primit îngrijiri medicale la fața locului. Potrivit Brigăzii Rutiere București, în ultimele 24 de ore s-au petrecut 84 de accidente, în care trei persoane au fost rănite ușor.

