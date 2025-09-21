Premierul britanic Keir Starmer, așteptat să anunțe, astăzi, recunoaşterea de către Regatul Unit a statului palestinian

21-09-2025 | 08:14
Premierul britanic Keir Starmer este aşteptat să anunţe, duminică după-amiază, recunoaşterea de către Regatul Unit a statului palestinian, scrie BBC.

autor
Alexandru Toader

Mişcarea vine după ce prim-ministrul a afirmat, în iulie, că Regatul Unit îşi va schimba, în septembrie, poziţia, dacă Israelul nu va îndeplini condiţiile, între care acordul privind o încetare a focului în Gaza şi angajamentul privind o pace sustenabilă şi de durată care oferă o soluţie cu două state.

Aceasta reprezintă o schimbare majoră în politica externă britanică după ce mai multe guverne au afirmat că recunoaşterea ar trebui să vină ca parte a unui proces de pace şi la un moment de maxim impact.

Mişcarea a atras critici dure din partea guvernului israelian, a familiilor ostaticilor şi a unor conservatori.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat anterior că o astfel de mişcare ”răsplăteşte teroarea”.

Totuşi, miniştri britanici arată că există o responsabilitate morală de a acţiona pentru a păstra speranţa unei păci pe termen lung vie.

Surse guvernamentale au afirmat că situaţia pe teren s-a înrăutăţit semnificativ în ultimele câteva săptămâni. Acestea au invocat imaginile care arată foametea şi violenţele din Gaza, pe care premierul le-a descris anterior ca ”intolerabile”.

Cea mai recentă operaţiune terestră a Israelului în Gaza City, descrisă de un oficial ONU drept ”cataclismică”, a forţat sute de mii de oameni să fugă.

În cursul acestei săptămâni, o comisie de anchetă a Naţiunilor Unite a concluzionat că Israelul a comis genocid împotriva palestinienilor în Gaza, dar Israelul consideră informaţia ”distorsionată şi falsă”.

Miniştri au subliniat, de asemenea, expansiunea continuă a aşezărilor israeliene în West Bank-ul ocupat, care sunt ilegale conform dreptului internaţional, ca factor-cheie în decizia de a recunoaşte statalitatea palestiniană.

Secretarul pentru Justiţie David Lammy, care era secretar pentru Afaceri Externe în iulie, când a fost anunţat drumul spre recunoaştere, a invocat controversatul proiect privind colonizare E1, despre care criticii au avertizat că ar putea pune capăt speranţelor privind un stat palestinian viabil, învecinat.

”Recunoaşterea unui stat palestinian este ca o consecinţă a expansiunii pe care o vedem în West Bank, violenţa coloniştilor pe care o vedem în West Bank (…)”, a afirmat el.

Ce înseamnă recunoaşterea unui stat palestinian

Preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a salut decizia Regatului Unit privind recunoaşterea când l-a vizitat pe Starmer, în cursul acestei luni, Downing Street a afirmat că ambii lideri au fost de acord că Hamas nu va avea un rol în guvernarea viitoare a Palestinei.

Liderul conservator Kemi Badenoch a spus că vrea să vadă o soluţie cu două state în Orientul Mijlociu, însă acum a afirmat: ”Este evident, iar SUA a fost foarte clară, că recunoaşterea unui stat palestinian la acest moment şi fără eliberarea ostaticilor ar fi o răsplată pentru terorism”.

Între timp, rudele unora dintre ostaticii luaţi de Hamas i-au cerut, sâmbătă, într-o scrisoare deschisă, lui Keir Starmer să nu facă acest pas până când cei 48 de ostatici rămaşi, din care 20 se crede că mai sunt în viaţă, sunt returnaţi.

Anunţul viitoarei recunoaşteri a ”complicat dramatic eforturile de a-I aduce acasă pe cei dragi”, au scris ei. ”Hamas a sărbătorit deja decizia Regatului Unit ca o victorie şi a refuzat un acord de încetare a focului”.

Surse guvernamentale au afirmat că miniştrii vor stabili paşii pentru sancţionarea Hamas în săptămânile următoare.

În timpul unei vizite în Regatul Unit, săptămâna aceasta, preşedintele SUA, Donald Trump, a afirmat, de asemenea, că nu este de acord cu recunoaşterea.

Un număr de alte ţări, între care Portugalia, Franţa, Canada şi Australia, au afirmat că vor recunoaşte statul palestinian, în timp ce Spania, Irlanda şi Norvegia au făcut asta anul trecut.

Palestina este recunoscută în prezent de circa 75% din cele 193 de state membre ale ONU, dar nu are graniţe recunoscute internaţional, nu are o capitală şi nu are armată, astfel că recunoaşterea este mai mult simbolică, potrivit News.ro.

Soluţia cu două state se referă la crearea unui stat palestinian în West Bank şi Fâşia Gaza, cu Ierusalimul de est drept capitală. În prezent, Israelul ocupă atât West Bank, cât şi Gaza, astfel că Autoritatea Palestiniană nu deţine controlul complet asupra terenului sau poporului.

Armata israeliană şi-a lansat campania în Gaza ca răspuns la atacul fără precedent condus de Hamas asupra sudului Israelului, în 7 octombrie 2023, în care circa 1.200 de persoane au fost ucise şi 251 au fost luate ostatice.

Cel puţin 64.964 de oameni au fost ucişi în atacurile israeliene în Gaza de atunci, potrivit Ministerului Sănătăţii din teritoriu, condus de Hamas.

Sursa: Pro TV

Etichete: israel, Palestina, Keir Starmer

Dată publicare: 21-09-2025 08:14

