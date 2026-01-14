Cum arată monorailul, soluția pentru aglomerația din marile orașe ale României. Ar putea fi introdus în Craiova și Iași

Monorail, trenul suspendat pe o singură șină, ar putea fi soluția care va reduce aglomerația din orașele României. Autoritățile din Craiova și Iași se gândesc să adopte acest tip de transport rapid și modern.

Proiectele sunt deocamdată în stadiul de dorință, pentru că este nevoie de finanțări uriașe. Infrastructura suspendată deasupra arterelor aglomerate ar putea lega zone importante, intens tranzitate de locuitori.

La Craiova, monorailul ar urma să lege Gara de Aeroport în doar 10 minute. Traseul va avea aproximativ 6 kilometri și șase stații, iar trenul suspendat va circula cu o viteză medie de 50 de kilometri pe oră.

Monica Marin, arhitect șef Primăria Craiova: Este un sistem care se realizează suprateran, neafectând traficul și infrastructura existentă. Astfel, acest proiect va realiza o legătură rapidă între bulevardul Decebal și calea București.

Taximetriștii spun că pe acest traseu e un calvar să conduci. Investiția este estimată la 165 de milioane de euro, fără TVA.

Marina Andronache, purtător de cuvânt Primăria Craiova: Din cauza poluării care există în acest moment, a creșterii numărului de autoturisme, a devenit o urgență să găsim soluții.

Proiectul a fost aprobat de Consiliul Local, iar Primăria caută acum finanțare.

Ar fi mai eficient decât metroul

În Iași, mediul de afaceri este cel care a finanțat cu 200 de mii de euro studiul de prefezabilitate pentru un proiect similar. Inițiatorii susțin că trenul suspendat este mai eficient ca un metrou.

Aici ar urma să pornească de pe drumul european 85 și să tranziteze orașul, urmărind cursul râului Bahlui.

Cătălin Urtoi, inițiator proiect: El va fi, practic, construit pe estacade, pe o structură de beton, stâlp și grinzi. Iașiul este un oraș pe 7 coline, asta implică stații destul de adânci. Eu îl văd un proiect de viitor, un proiect pentru următorii 10, 15, 20 de ani de zile.

Când va fi gata, studiul va fi predat administrației locale pentru a-l pune în aplicare.

În Seattle, Statele Unite ale Americii, a fost construit un monorail încă din 1962. Nu are deloc stații și asigură transportul din oraș până în centru pe o distanță de 1,4 km. În 2023, peste 2 milioane de pasageri au circulat cu el.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













