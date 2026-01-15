Acord de liber schimb cu efecte masive. Țările UE vor avea acces la o piață de aproape 20% din populația lumii

Uniunea Europeană urmează să semneze în luna ianuarie un acord de liber schimb cu India, care va exclude agricultura, a declarat Ursula von der Leyen în cadrul unei reuniuni cu ușile închise, potrivit Euroactiv .

Președinta Comisiei și președintele Consiliului European, António Costa, se vor deplasa în India pe 27 ianuarie pentru a semna acordul cu prim-ministrul indian Narendra Modi.

În cadrul unei reuniuni cu grupul său de centru-dreapta PPE, Ursula von der Leyen a declarat că acordul va fi „fără agricultură”, potrivit unor surse prezente în sală.

Ea a calificat acordul drept un „semnal puternic” pentru relațiile comerciale ale UE, în ciuda excluderii agriculturii, adăugând că a fost „clar de la bun început” că agricultura nu va fi inclusă în pachetul final.

Acordul ar fi cel mai mare încheiat de UE până în prezent, deschizând accesul la o piață care reprezintă aproape 20% din populația mondială.

Agricultura rămâne un subiect sensibil din punct de vedere politic la New Delhi, având în vedere că 44% din forța de muncă a Indiei este angajată în acest sector, ceea ce face ca accesul UE la piețele sale alimentare să fie extrem de controversat.

Bruxellesul a confirmat deja că unele produse agricole vor fi excluse din negocieri, printre care produsele lactate și zahărul.

Cu toate acestea, se pare că nu toate produsele alimentare și băuturile vor fi excluse. Sabine Weyand, înaltul funcționar al UE pentru comerț, a declarat miercuri ambasadorilor UE că pachetul convenit privind tarifele agricole privilegiază interesele defensive ale ambelor părți, potrivit unui oficial al UE.

Cu toate acestea, ea a spus că Bruxelles a ajuns la un acord cu New Delhi privind reducerea cu 150% a tarifelor la vinurile și băuturile spirtoase europene, a adăugat oficialul.

Între timp, protecția produselor alimentare tradiționale europene, cunoscută sub denumirea de indicații geografice, nu este inclusă în acest acord.

