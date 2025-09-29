„Moldova, ai reușit din nou. Ușa noastră vă este deschisă”. Liderii UE salută victoria partidului PAS

29-09-2025 | 19:25
Viitorul Moldovei înseamnă aderarea la Uniunea Europeană, au spus-o liderii europeni, care nu au ezitat să-și arate entuziasmul pentru rezultatul alegerilor. 

Constantin Toma

De cealaltă parte, Rusia nu recunoaște înfrângerea aliaților săi de la Chișinău, iar opoziția a contestat deja votul alegătorilor.

Maia Sandu, președintele Republicii Moldova: ”Am demonstrat lumii întregi că suntem curajoși și demni. Nu ne-am lăsat cumpărați, intimidați, speriați. Ne-am mobilizat și ne-am protejat țara prin votul nostru onest. Vă mulțumesc din suflet. Am demonstrat responsabilitate și acasă și în diasporă.”

Și liderul PAS le-a mulțumit votanților pentru că au păstrat țara pe drumul democrației.

Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate Moldova: ”Mă-nchin în fața ta! Ai câștigat bătălie după bătălie în fața unor dușmani ai țării care păreau imposibil de câștigat.”

Volodimir Zelenski
Zelenski a felicitat-o pe Maia Sandu: Rusia nu a reuşit să destabilizeze Moldova, chiar şi după ce a cheltuit resurse enorme

”Avem o mare responsabilitate și multă muncă în față: să aducem Uniunea Europeană acasă, să continuăm curățarea justiției, să ne întărim instituțiile statului și să asigurăm dezvoltare economică”, a transmis și premierul Moldovei, Dorin Recean.

După închiderea urnelor, Blocul Patriotic, pro-rus, a anunțat că a contestat rezultatul alegerilor, iar Igor Dodon și-a chemat simpatizanții să protesteze în fața Parlamentului de la Chișinău.

Igor Dodon, liderul Blocului Patriotic: ”Până când nu sunt examinate toate contestările nu recunoaștem niciun fel de alegeri.”

Trei moldoveni n-au mai ajuns la protest, pentru că polițiștii i-au arestat, fiind acuzați că pregăteau dezordine în masă.

Adăpostit la Moscova, Ilan Șor a acuzat la televiziunea publică rusă că scrutinul a fost fraudat: ”Nu vom recunoaște rezultatele alegerilor, pentru că nu au fost alegeri, a fost o numire. Nu mai vorbesc despre faptul că o serie de partide pur și simplu nu au ajuns la alegeri, pentru că au fost pur și simplu eliminate”.

De altfel, și purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin a sugerat că rezultatul scrutinului nu este legitim, susținând că autoritățile de la Chișinău i-au împiedicat pe moldovenii care trăiesc în Rusia să voteze.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin: ”Pentru ei au fost deschise doar două secții de votare, ceea ce a fost în mod evident insuficient și nu a putut oferi tuturor posibilitatea de a vota.”

De cealaltă parte, Volodimir Zelenski a salutat victoria împotriva celor manevrați de Kremlin: ”Aceste alegeri au arătat că activitatea destabilizatoare a Rusiei pierde teren, în timp ce Moldova câștigă în Europa. Subminarea rusă, dezinformarea constantă – nimic din toate acestea nu a funcționat”, a scris pe X președintele Ucrainei.

Și liderii europeni au salutat victoria partidului PAS.

”Franța este alături de Moldova în proiectul său european și în elanul său de libertate și suveranitate”, este mesajul în limba română postat de Emmanuel Macron.

Iar președinta Comisiei Europene pregătește terenul pentru demararea negocierilor de aderare a Moldovei la Uniunea Europeană în 2026.

”Moldova, ai reușit din nou. Ați făcut alegerea clară: Europa. Democrația. Libertatea. Ușa noastră vă este deschisă. Și vom fi alături de voi, la fiecare pas.”, a transmis Ursula von der Leyen.

Președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan și președintele interimar PSD Sorin Grindeanu au transmis și ei mesaje de susținere.

Nicușor Dan, președintele României: ”Vreau să-i asigur, indiferent de opinia lor politică, de faptul că România va continua să ajute Moldova în parcursul său european și va continua proiectele care să aducă prosperitate și o calitate a vieții mai bună pentru basarabeni.”

Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025 – LIVE TEXT. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”

Sursa: Pro TV

Administrația lui Vladimir Putin acuză Republica Moldova că a împiedicat sute de mii de moldoveni din Rusia să voteze
Stiri externe
Administrația lui Vladimir Putin acuză Republica Moldova că a împiedicat sute de mii de moldoveni din Rusia să voteze

Kremlinul a acuzat, luni, autorităţile moldovene că au împiedicat sute de mii de moldoveni din Rusia să voteze, deschizând doar două secţii de votare pentru alegătorii aflaţi în Federaţia Rusă, relatează Reuters, potrivit News.ro.

Zelenski a felicitat-o pe Maia Sandu: Rusia nu a reuşit să destabilizeze Moldova, chiar şi după ce a cheltuit resurse enorme
Stiri externe
Zelenski a felicitat-o pe Maia Sandu: Rusia nu a reuşit să destabilizeze Moldova, chiar şi după ce a cheltuit resurse enorme

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că Rusia „nu a reușit să destabilizeze Moldova”, după victoria forțelor pro-europene la alegerile parlamentare, transmite AFP.

Nicuşor Dan: Votul basarabenilor a arătat demnitate în faţa unei presiuni la o dimensiune care nu s-a mai văzut până acum
Stiri Politice
Nicuşor Dan: Votul basarabenilor a arătat demnitate în faţa unei presiuni la o dimensiune care nu s-a mai văzut până acum

Nicușor Dan a transmis luni respectul său pentru votul basarabenilor, evidențiind demnitatea, maturitatea și curajul lor în fața unei presiuni fără precedent, după rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova.

Guvernul menit să salveze bugetul face rectificare pe deficit majorat. Jumătate din banii „în plus" merg direct la creditori
Stiri Economice
Guvernul menit să salveze bugetul face rectificare pe deficit majorat. Jumătate din banii „în plus” merg direct la creditori

Rectificarea bugetară pentru 2025, cuprinsă într-un proiect de ordonanță de urgență, a fost publicat de Ministerul Finanțelor în procedura de transparență publică, luni seară.

Cum va arăta noul parlament al Republicii Moldova. Partidul Maiei Sandu a obținut 55 de mandate din 101
Stiri externe
Cum va arăta noul parlament al Republicii Moldova. Partidul Maiei Sandu a obținut 55 de mandate din 101

Moldova spune „PAS” Rusiei și alege să rămână pe drumul european, în urma unui scrutin marcat de presiuni uriașe, campanii de dezinformare și tentative de cumpărare de voturi.

Ministerul Justiției: Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea lui Horațiu Potra și a fiului său
Stiri Justitie
Ministerul Justiției: Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea lui Horațiu Potra și a fiului său

Ministerul Justiției a anunțat, luni, într-un comunicat, că - la solicitarea statului român - autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea lui Horațiu Potra și a altor doi cetățeni români.  

