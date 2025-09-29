„Moldova, ai reușit din nou. Ușa noastră vă este deschisă”. Liderii UE salută victoria partidului PAS

Viitorul Moldovei înseamnă aderarea la Uniunea Europeană, au spus-o liderii europeni, care nu au ezitat să-și arate entuziasmul pentru rezultatul alegerilor.

De cealaltă parte, Rusia nu recunoaște înfrângerea aliaților săi de la Chișinău, iar opoziția a contestat deja votul alegătorilor.

Maia Sandu, președintele Republicii Moldova: ”Am demonstrat lumii întregi că suntem curajoși și demni. Nu ne-am lăsat cumpărați, intimidați, speriați. Ne-am mobilizat și ne-am protejat țara prin votul nostru onest. Vă mulțumesc din suflet. Am demonstrat responsabilitate și acasă și în diasporă.”

Și liderul PAS le-a mulțumit votanților pentru că au păstrat țara pe drumul democrației.

Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate Moldova: ”Mă-nchin în fața ta! Ai câștigat bătălie după bătălie în fața unor dușmani ai țării care păreau imposibil de câștigat.”

”Avem o mare responsabilitate și multă muncă în față: să aducem Uniunea Europeană acasă, să continuăm curățarea justiției, să ne întărim instituțiile statului și să asigurăm dezvoltare economică”, a transmis și premierul Moldovei, Dorin Recean.

După închiderea urnelor, Blocul Patriotic, pro-rus, a anunțat că a contestat rezultatul alegerilor, iar Igor Dodon și-a chemat simpatizanții să protesteze în fața Parlamentului de la Chișinău.

Igor Dodon, liderul Blocului Patriotic: ”Până când nu sunt examinate toate contestările nu recunoaștem niciun fel de alegeri.”

Trei moldoveni n-au mai ajuns la protest, pentru că polițiștii i-au arestat, fiind acuzați că pregăteau dezordine în masă.

Adăpostit la Moscova, Ilan Șor a acuzat la televiziunea publică rusă că scrutinul a fost fraudat: ”Nu vom recunoaște rezultatele alegerilor, pentru că nu au fost alegeri, a fost o numire. Nu mai vorbesc despre faptul că o serie de partide pur și simplu nu au ajuns la alegeri, pentru că au fost pur și simplu eliminate”.

De altfel, și purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin a sugerat că rezultatul scrutinului nu este legitim, susținând că autoritățile de la Chișinău i-au împiedicat pe moldovenii care trăiesc în Rusia să voteze.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin: ”Pentru ei au fost deschise doar două secții de votare, ceea ce a fost în mod evident insuficient și nu a putut oferi tuturor posibilitatea de a vota.”

De cealaltă parte, Volodimir Zelenski a salutat victoria împotriva celor manevrați de Kremlin: ”Aceste alegeri au arătat că activitatea destabilizatoare a Rusiei pierde teren, în timp ce Moldova câștigă în Europa. Subminarea rusă, dezinformarea constantă – nimic din toate acestea nu a funcționat”, a scris pe X președintele Ucrainei.

Și liderii europeni au salutat victoria partidului PAS.

”Franța este alături de Moldova în proiectul său european și în elanul său de libertate și suveranitate”, este mesajul în limba română postat de Emmanuel Macron.

Iar președinta Comisiei Europene pregătește terenul pentru demararea negocierilor de aderare a Moldovei la Uniunea Europeană în 2026.

”Moldova, ai reușit din nou. Ați făcut alegerea clară: Europa. Democrația. Libertatea. Ușa noastră vă este deschisă. Și vom fi alături de voi, la fiecare pas.”, a transmis Ursula von der Leyen.

Președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan și președintele interimar PSD Sorin Grindeanu au transmis și ei mesaje de susținere.

Nicușor Dan, președintele României: ”Vreau să-i asigur, indiferent de opinia lor politică, de faptul că România va continua să ajute Moldova în parcursul său european și va continua proiectele care să aducă prosperitate și o calitate a vieții mai bună pentru basarabeni.”

