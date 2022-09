Mobilizarea lui Putin. Recruți beți, întinși pe bănci și care refuză oridinele superiorilor | VIDEO

În timp ce Rusia încearcă să mobilizeze 300.000 de rezerviști, pentru a-i trimite pe frontul din Ucraina, situația pare a fi alta în țara lui Putin. După ce liderul de la Kremlin a semnat decretul privind mobilizarea parțială, haosul s-a instalat în zeci de orașe din țară, unde au avut loc proteste violente, potrivit Newsweek.com.

Pe rețele sociale circulă deja filmulețe în care sunt arătați recruții, în diferite ipostaze scandaloase.

Jurnalistul britanic Danny Armstrong, stabilit la Moscova, a distribuit, pe Twitter, o înregistrare video despre care a spus că arată niște recruți beți care dorm pe bănci sau care nu doreau să se supună ordinelor.

Russian conscripts on the way to fight in Ukraine. A handful of drunken troops lie asleep during a stop off on the way to the front line #Russia #Ukraine pic.twitter.com/wgIttehaPj