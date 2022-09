Israelul va acorda îngrijiri medicale unui număr de 20 de militari ucraineni răniţi în război

„Israelul va primi pentru a a-i trata 20 de soldaţi ucraineni care au fost grav răniţi în timpul războiului”, a postat pe Twitter Michael Brodsky, scrie AFP, citată de Agerpres.

Israel will receive for treatment 20 Ukrainian servicemen who were seriously wounded during the war. The first 2 will arrive in Israel today, and will be treated at @AFSMC The treatment includes prosthetics and rehabilitation. @IsraelinUkraine @MASHAVisrael @IsraelMFA @IsraelMOH