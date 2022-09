Mobilizarea lui Putin provoacă anarhie în Rusia. Bătaie cruntă între polițiști și recruții nervoși

Într-o încercare disperată de a opri haosul din armata rusă, liderul de la Kremlin a semnat, sâmbătă, un decret ce prevede 10 ani de închisoare pentru cei care se predau sau refuză să lupte. Putin l-a schimbat și pe generalul responsabil cu aprovizionare armatei.

Pe plan internațional, Kremlinul dă semnale pe toate canalele că ar putea face uz inclusiv de armele atomice dacă Ucraina va continua ofensiva în regiunile ocupate după anexarea lor de către Rusia.

La Moscova, alte sute de oameni au ieșit să protesteze în centrul orașului față de mobilizarea parțială decretată de Vladimir Putin în urmă cu câteva zile. Oamenii au fost săltați imediat de forțele de ordine și duși la dube.

Proteste au avut loc și în Novosibirsk, un oraș din Siberia, unde, pentru scurt timp, localnicii au cântat și au încins o horă. Jandarmii au curățat rapid zona de manifestanți.

Și în Sankt Petersburg, cel puțin 46 de persoane au fost arestate de forțele de ordine la un miting anti-mobilizare.

În acest timp, continuă mobilizarea rezerviștilor în toate regiunile Rusiei. Incidentele sunt la ordinea zilei. În orașul Omsk, o bătaie în toată regula a izbucnit între polițiști și câțiva recruți nervoși, care le-au cerut să meargă cu ei și să moară pe front.

O bătaie a izbucnit, sâmbătă, și în fața centrului de recrutare din orașul Peskov, aproape de granița cu Estonia. Mare parte din incidente sunt cauzate de consumul de alcool.

Everything you need to know about mobilization in Russia is in this video. Men from the Omsk region got into a fight with the police just before being sent to the war. They wanted the cops also go to serve in the army and go to die in Ukraine. Just a circus and a show. pic.twitter.com/rqxe0zX9XV