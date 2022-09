Cum arată marea mobilizare din Rusia, după ordinul lui Putin: De ce dracului țipați ca femeile? Gata cu joaca! | VIDEO

O filmare realizată cu telefonul într-un centru de recurtare din Rusia a devenit virală pe rețelele sociale. Prezenți în acel centru, zeci de oameni care au fost aduși pentru mobilizare urlau, supărați, peste superiorii lor care se chinuiau să le ofere detalii despre înrolare.

Când a reușit să se facă auzit, ofițerul aflat pe scenă le-a oferit oamenilor din sală detalii despre pregătire, salariu și le-a transmis clar că „joaca s-a terminat”.

„De ce dracului țipați ca femeile? Gura! Purtați-vă corespunzător. De ce urlați cu toții? De ce urlați? Încerc să discut cu voi, dar nu mă lăsați... urlați. Oameni, vă spun că acum ați devenit cu toții militari. Atât! Gata cu joaca! Sunteți cu toții soldați! Două zile aici, apoi zburați. Sunt două săptămâni până la pregătire. Salariul va fi ca al unui ofițer, în funcție de gradul vostru. Salariu de combatant, statutul de veteran până la încheierea operațiunii speciale, după care vă întoarceți acasă”, le-a transmis superiorul noilor soldați ai Kremlinului.

De asemnea, ofițerul i-a asigurat că niciunul dintre ei nu va rămâne fără locul de muncă după înrolare.

„Nimeni nu vă va da afară de locul vostru de muncă. Locul vostru de muncă este bătut în cuie”, a adăugat superiorul din armata lui Putin.

