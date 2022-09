Ucraina denunţă un nou atac cu drone iraniene asupra oraşului Odesa

O dronă a fost doborâtă şi nu s-au înregistrat victime, potrivit comandamentului operaţional sud al armatei ucrainene, a cărui purtătoare de cuvânt, Natalia Gumeniuk, a declarat pentru AFP că „este vorba de drone iraniene”.

⚠️????????????????Footage of the explosion in #Odessa/#Odesa after a Russian drone attack.

[#Odessa direction] pic.twitter.com/Q9cogMQYlW