Miss Universe, din nou în centrul atenţiei. Proprietarii concursului sunt suspectaţi de fraudă şi trafic de arme

27-11-2025 | 07:25
Miss Universe
Concursul de frumuseţe Miss Universe se află din nou în centrul atenţiei, coproprietarul său mexican fiind acuzat de trafic de droguri şi arme, în timp ce coproprietara thailandeză face obiectul unui mandat de arestare pentru fraudă.

Concursul Miss Universe 2025 s-a încheiat săptămâna trecută în Thailanda cu victoria Miss Mexic, Fatima Bosch, o revanşă pentru cea care fusese criticată public de un prezentator al concursului.

Mandat de arestare pentru coproprietara thailandeză

Un tribunal thailandez a emis marţi un mandat de arestare împotriva coproprietarei concursului, femeia de afaceri Anne Jakapong Jakrajutatip, pentru o presupusă fraudă în valoare de 930.000 de dolari, a aflat miercuri AFP. Un chirurg estetician a acuzat-o pe Jakapong de fraudă şi ascundere de informaţii atunci când l-a convins să investească în grupul său JKN Global, care este coproprietar al concursului.

Coproprietarul mexican, vizat de o anchetă pentru trafic

Procuratura federală din Mexic a anunţat miercuri că celălalt coproprietar al concursului, omul de afaceri mexican Raul Rocha Cantu, face obiectul unei anchete pentru trafic de arme, droguri şi combustibil. „Se colectează informaţii cheie pentru a permite procuraturii federale să continue şi să aprofundeze această anchetă”, a indicat Parchetul într-un comunicat. Aceasta a precizat că au fost emise mandate de arestare împotriva a 13 suspecţi, fără a-i identifica.

Mass-media mexicane afirmă că Rocha Cantu se numără printre persoanele căutate de poliţie şi semnalează legături presupuse între omul de afaceri şi tatăl noii Miss Universe. Bernando Bosch, directorul companiei petroliere publice Pemex, a negat orice legătură cu Rocha Cantu.

Citește și
Nadeen Ayoub, miss palestina
Palestina va fi reprezentată pentru prima dată în istorie la „Miss Universe”. Cine este Nadeen Ayoub | GALERIE FOTO

Controverse, tensiuni și reacții după câștigarea titlului

Ediţia din 2025 a concursului a fost plină de evenimente neaşteptate, între căderile candidatelor şi mai multe controverse, printre care o acuzaţie de fraudă electorală, respinsă de organizaţie. La începutul lunii noiembrie, în cadrul unei reuniuni de pregătire filmate care a devenit virală online, prezentatorul Miss Universe, Nawat Itsaragrisil, a numit-o pe Fatima Bosch „idioată”, reproșându-i că nu a publicat pe reţelele sociale un videoclip promoţional despre Thailanda, ţara organizatoare.

Furioasă, tânăra de 25 de ani a părăsit sala, urmată de câteva dintre colegele sale. Altercaţia a stârnit numeroase reacţii în Mexic, până la preşedinta Claudia Sheinbaum, care a salutat reacţia Fatimei Bosch. Marţi, regina frumuseţii a declarat că a primit „insulte, atacuri şi chiar ameninţări cu moartea” în legătură cu suspiciunile privind legăturile dintre tatăl ei şi concurs.

Concursul Miss Universe a fost deţinut anterior de fostul preşedinte american Donald Trump. Grupul JKN Global al lui Jakapong l-a cumpărat în 2022 pentru 20 de milioane de dolari, înainte de a ceda jumătate din el grupului Legacy Holding USA al lui Rocha Cantu pentru 16 milioane de dolari.

Alertă la Washington. Doi militari au murit după ce au fost împușcați lângă Casa Albă. Reacția lui Donald Trump

Fatima Bosch este noua Miss Universe. Tânăra din Mexic a fost numită „proastă” în timpul concursului | GALERIE FOTO
Fatima Bosch este noua Miss Universe. Tânăra din Mexic a fost numită „proastă” în timpul concursului | GALERIE FOTO

Miss Mexic, Fatima Bosch, a fost încoronată, vineri, în Thailanda, noua Miss Universe, marcând sfârşitul unui sezon de concursuri de frumuseţe plin de scandaluri.

Palestina va fi reprezentată pentru prima dată în istorie la „Miss Universe”. Cine este Nadeen Ayoub | GALERIE FOTO
Palestina va fi reprezentată pentru prima dată în istorie la „Miss Universe”. Cine este Nadeen Ayoub | GALERIE FOTO

Pentru prima dată în istoria Miss Universe, Palestina va fi reprezentată de o candidată, Nadeen Ayoub, la ediţia din 2025 a concursului de frumuseţe, care va avea loc pe 21 noiembrie în Thailanda.

Cine este Yajaira Quizhpi, femeia de 46 de ani din Ecuador, care s-a calificat în competiția pentru Miss Univers. FOTO
Cine este Yajaira Quizhpi, femeia de 46 de ani din Ecuador, care s-a calificat în competiția pentru Miss Univers. FOTO

Yajaira Quizhpi are 46 de ani și reprezintă regiunea Sierra în concursul pentru titlul național de Miss Universe Ecuador.

