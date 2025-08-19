Palestina va fi reprezentată pentru prima dată în istorie la „Miss Universe”. Cine este Nadeen Ayoub | GALERIE FOTO

Stiri Diverse
19-08-2025 | 17:29
Nadeen Ayoub, miss palestina
Instagram / Nadeen Ayoub

Pentru prima dată în istoria Miss Universe, Palestina va fi reprezentată de o candidată, Nadeen Ayoub, la ediţia din 2025 a concursului de frumuseţe, care va avea loc pe 21 noiembrie în Thailanda.

autor
Lorena Mihăilă

„Organizaţia Miss Universe este mândră să primească delegaţi din întreaga lume, sărbătorind diversitatea, schimburile culturale şi emanciparea femeilor”, au precizat organizatorii concursului într-un comunicat transmis postului american CNN.

„Nadeen Ayoub, activistă şi model desăvârşită din Palestina, întruchipează rezilienţa şi determinarea care definesc platforma noastră”, au adăugat ei.

Cine este Nadeen Ayoub

Nadeen Ayoub, în vârstă de 27 de ani, care a crescut atât în Palestina, cât și în Statele Unite şi Canada, iar acum locuieşte între Dubai şi Ramallah, a fost încoronată Miss Palestina în 2022.

Citește și
asistenta sociala prahova
Un copil de 2 ani scos la cerșit pe TikTok, luat în grija statului. Mama mai are 3 copii preluați de autorități. Cât încasa

Tânăra are o diplomă în literatură şi psihologie și a înfiinţat, de asemenea, Olive Green Academy, un program de formare cu sediul în Dubai pentru a ajuta la crearea de conţinut privind problemele climatice şi inteligenţa artificială.

Pe Instagram, Nadeen Ayoub şi-a exprimat bucuria pentru selecţia sa la Miss Univers, sperând că această candidatură a sa va servi drept purtător de cuvânt pentru poporul palestinian.

„În timp ce Palestina îndură suferinţe atroce, în special în Gaza, eu port vocea unui popor care refuză să fie redus la tăcere. Reprezint toate femeile şi copiii palestinieni a căror forţă trebuie să fie văzută de întreaga lume”, a spus ea pe Instagram. „Suntem mai mult decât suferinţa noastră: suntem rezilienţa, speranţa şi inima care bate a unei patrii care trăieşte prin noi”, a adăugat ea.

Nadeen Ayoub se alătură celor peste 130 de candidate care vor concura la cea de-a 74-a ediţie Miss Universe, în 21 noiembrie, în Bangkok, Thailanda. În 2024, Miss Danemarca, Victoria Kjær Theilvig, a fost cea care a primit coroana.

Sursa: News.ro

Etichete: model, Palestina, miss universe,

Dată publicare: 19-08-2025 17:24

Articol recomandat de sport.ro
Dialog bulversant cu „arogantul“ Ronaldo: „M-a întrebat cine sunt și câți bani fac?“
Dialog bulversant cu „arogantul“ Ronaldo: „M-a întrebat cine sunt și câți bani fac?“
Citește și...
Un copil de 2 ani scos la cerșit pe TikTok, luat în grija statului. Mama mai are 3 copii preluați de autorități. Cât încasa
Stiri Diverse
Un copil de 2 ani scos la cerșit pe TikTok, luat în grija statului. Mama mai are 3 copii preluați de autorități. Cât încasa

Un băiețel de doi ani, folosit la cerșit, pe internet, de către mama lui, o femeie de 28 de ani din Prahova, a fost luat în grija statului.

Spectacol unic în Suedia. O biserică de sute de tone este mutată 5 km pe un teren mai sigur. Regele țării, prezent la lucrări
Stiri Diverse
Spectacol unic în Suedia. O biserică de sute de tone este mutată 5 km pe un teren mai sigur. Regele țării, prezent la lucrări

O biserică de lemn istorică din nordul Suediei este mutată la cinci kilometri distanţă, în cadrul relocării oraşului minier Kiruna, unde extracţia subterană de minereu de fier a făcut ca terenul să devină instabil, informează marţi DPA.

Studiu: De ce aplaudă pasagerii la aterizare. Românii sunt printre cei mai entuziaști
Stiri Diverse
Studiu: De ce aplaudă pasagerii la aterizare. Românii sunt printre cei mai entuziaști

Un sondaj efectuat de compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air scoate la iveală contraste culturale surprinzătoare, care explică unul dintre cele mai discutate obiceiuri din aviație: aplauzele pasagerilor după aterizare.

Recomandări
ANALIZĂ. Experții în istoria politică a Rusiei nu cred că Vladimir Putin vrea pace în Ucraina, ci doar să câștige timp
Interviurile Stirileprotv.ro
ANALIZĂ. Experții în istoria politică a Rusiei nu cred că Vladimir Putin vrea pace în Ucraina, ci doar să câștige timp

Istoricul Armand Goșu, o personalitate cu o expertiză profundă în istoria politică a Rusiei și a spațiului ex-sovietic, nu crede că Ucraina se află mai aproape de pace după ultimele două summit-uri organizate de Donald Trump în Alaska și Washington.

Unii analiști cred că sunt posibile două scenarii după summit-urile din SUA. Ambele sunt rele pentru Ucraina
Stiri externe
Unii analiști cred că sunt posibile două scenarii după summit-urile din SUA. Ambele sunt rele pentru Ucraina

Istoricul Armand Goșu, expert în istoria politică a Rusiei și a spațiului ex-sovietic, este de părere că, în perioada următoare, după ce două summit-uri din Alaska și Washington, sunt posibile două scenarii în ceea ce privește situația din Ucraina.

Ministrul Investiţiilor, despre sistarea anumitor proiecte: Nu întrerupem contracte de lucrări, şantierele nu se închid
Stiri Politice
Ministrul Investiţiilor, despre sistarea anumitor proiecte: Nu întrerupem contracte de lucrări, şantierele nu se închid

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat marţi că pentru proiectele care nu vor mai încăpea în această anvelopă a PNRR va exista un efort la nivel guvernamental să se găsească surse alternative. 

Top citite
1 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri externe
Sahara „arde” sub temperaturile record de 49,2 grade. Marocul se luptă cu un val de căldură nemaiîntâlnit
2 linie metrou
Foto: Facebook / Ministrul Transporturilor și Infrastructurii
Stiri actuale
Primul segment de tunel între stațiile Tokyo și Aeroport Băneasa a fost realizat utilajul de foraj „Sfânta Maria” | VIDEO
3 Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Calin
Stiri actuale
Schimbări în reforma administrației publice, după întâlnirea premierului Bolojan cu primarii. Lista modificărilor
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 19 August 2025

43:49

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12